Sport

Patru lucruri l-au enervat pe Mitică Dragomir în week-end: MM Stoica, Pancu, jocul Craiovei și Baiaram! Exclusiv

Mitică Dragomir a dezvăluit cele patru lucruri care l-au enervat în weekend-ul recent încheiat: Mihai Stoica, Daniel Pancu, jocul Universităţii Craiova şi Ştefan Baiaram.
Marian Popovici
17.08.2026 | 15:10
Patru lucruri lau enervat pe Mitica Dragomir in weekend MM Stoica Pancu jocul Craiovei si Baiaram Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Patru lucruri l-au enervat pe Mitică Dragomir în week-end: MM Stoica, Pancu, jocul Craiovei și Baiaram. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

A fost un weekend agitat în fotbalul românesc. A fost programat derby-ul Rapid – Dinamo, încheiat cu victoria „câinilor”, în timp ce Universitatea Craiova a făcut un nou pas greşit în campionat, 1-1 cu Oţelul Galaţi.

Mitică Dragomir îl critică pe Mihai Stoica: „M-a dezamăgit că s-a legat de ceva ce e neclar”

Mitică Dragomir a dezvăluit care au fost lucrurile care l-au enervat în weekend-ul trecut. Fostul preşedinte al Ligii îl trage de mânecă pe Mihai Stoica, cel care i-a răspuns primarului Ciprian Ciucu făcând referire la situaţia juridică a edilului:

ADVERTISEMENT

„Eu l-am lăudat pe MM Stoica, dar nu îl cunosc pe Ciucu ăsta, primarul. Când Mihai Stoica a făcut aluzie la situaţia juridică a lui Ciucu nu mi-a plăcut. Şi când mă văd cu el o să îi spun: „Mihai, adu-ţi aminte cum s-a întâmplat cu tine. Te-au curăţat nevinovat. Ai stat în puşcărie când se prescripsese fapta ta!” Ciucu nu beneficiază de presumpţia de nevinovăţie? Nu te legi de situaţia juridică a lui Ciucu. M-a dezamăgit că s-a legat de ceva ce e neclar. Nu îi iau apărarea lui Ciucu, nu îl cunosc pe Ciucu”, a spus Dragomir.

Dragomir critică arbitrajul de la Rapid – Dinamo şi Oţelul – Craiova

Nu doar Mihai Stoica l-a „enervat” pe Dumitru Dragomir în acest weekend. Fostul şef al Ligii Profesioniste a dezvăluit că nu i-a plăcut nici arbitrajul de la Rapid – Dinamo, dar nici ieşirea lui Daniel Pancu. La fel şi în ceea ce priveşte meciul Craiovei la Oţelul şi atitudinea lui Baiaram:

ADVERTISEMENT
„Este trist, dar și profund incorect”. Replica AUR pentru un fost ambasador SUA
Digi24.ro
„Este trist, dar și profund incorect”. Replica AUR pentru un fost ambasador SUA

„Nu mi-a plăcut arbitrajul Rapid – Dinamo. Nu mi-a plăcut faptul că l-a eliminat aşa uşor pe Pancu şi nu mi-a plăcut nici ieşirea lui Pancu. Transmite nervozitate echipei şi nu poate juca. Nu ai voie să transmiţi nervozitate pe bancă. Nici arbitrajul. Prea repede cu cartonaşe. Nu îmi place jocul Craiovei. Are un lot foarte bun. Nu mi-a plăcut ieşirea lui Baiaram. Înseamnă că dacă e nervos cu nervii, stă prost cu psihicul. Nu îl ia nimeni de afară dacă e instabil emoţional. Sunt bătrân şi am dreptul să atrag atenţia”, a dezvăluit Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene:
Digisport.ro
Și-a anunțat plecarea din România, după finala de la Campionatele Europene: "Voi schimba mediul, echipa, tot"

Patru lucruri l-au enervat pe Mitică Dragomir în week-end: MM Stoica, Pancu, jocul Craiovei și Baiaram!

Mihai Stoica, dat pe spate: „Trebuie să-l contactez! E bombă!”
Fanatik
Mihai Stoica, dat pe spate: „Trebuie să-l contactez! E bombă!”
Hagi, schimbare de look pe banca naționalei. Cum a apărut selecționerul la ultima...
Fanatik
Hagi, schimbare de look pe banca naționalei. Cum a apărut selecționerul la ultima conferință de presă
Dinamo, ofensivă pe piața transferurilor după victoria din Giulești: „Vin jucători pe două...
Fanatik
Dinamo, ofensivă pe piața transferurilor după victoria din Giulești: „Vin jucători pe două posturi”
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Gică Hagi a văzut ce s-a ales de fosta sa 'perlă' și a...
iamsport.ro
Gică Hagi a văzut ce s-a ales de fosta sa 'perlă' și a dat verdictul: 'E problema lui!'
Ritualul secret al lui Vincent Kompany dinaintea meciurilor lui Bayern: „Am 20 de...
gsp.ro
Ritualul secret al lui Vincent Kompany dinaintea meciurilor lui Bayern: „Am 20 de minute pentru asta!”
Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el...
Antena3 CNN
Cel mai populat oraș din lume se scufundă în mare. 40% din el se află deja sub nivelul apei
Simona Halep, mesaj tranșant după ce s-a afișat alături de partenerul cu 24...
Digisport.ro
Simona Halep, mesaj tranșant după ce s-a afișat alături de partenerul cu 24 de ani mai în vârstă
Lucrări dentare prin colaborare cu pacienții VIDEO
Clever Media
Lucrări dentare prin colaborare cu pacienții VIDEO
Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
gsp.ro
Prețul plătit la licitație pentru primul Ferrari Luce depășește orice imaginație
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din...
zf.ro
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!