Patru lucruri l-au enervat pe Mitică Dragomir în week-end: MM Stoica, Pancu, jocul Craiovei și Baiaram! Exclusiv

ADVERTISEMENT

A fost un weekend agitat în fotbalul românesc. A fost programat derby-ul , în timp ce Universitatea Craiova a făcut un nou pas greşit în campionat, 1-1 cu Oţelul Galaţi.

Mitică Dragomir îl critică pe Mihai Stoica: „M-a dezamăgit că s-a legat de ceva ce e neclar”

Mitică Dragomir a dezvăluit care au fost lucrurile care l-au enervat în weekend-ul trecut. Fostul preşedinte al Ligii îl trage de mânecă pe făcând referire la situaţia juridică a edilului:

ADVERTISEMENT

„Eu l-am lăudat pe MM Stoica, dar nu îl cunosc pe Ciucu ăsta, primarul. Când Mihai Stoica a făcut aluzie la situaţia juridică a lui Ciucu nu mi-a plăcut. Şi când mă văd cu el o să îi spun: „Mihai, adu-ţi aminte cum s-a întâmplat cu tine. Te-au curăţat nevinovat. Ai stat în puşcărie când se prescripsese fapta ta!” Ciucu nu beneficiază de presumpţia de nevinovăţie? Nu te legi de situaţia juridică a lui Ciucu. M-a dezamăgit că s-a legat de ceva ce e neclar. Nu îi iau apărarea lui Ciucu, nu îl cunosc pe Ciucu”, a spus Dragomir.

Dragomir critică arbitrajul de la Rapid – Dinamo şi Oţelul – Craiova

Nu doar Mihai Stoica l-a „enervat” pe Dumitru Dragomir în acest weekend. Fostul şef al Ligii Profesioniste a dezvăluit că nu i-a plăcut nici arbitrajul de la Rapid – Dinamo, dar nici ieşirea lui Daniel Pancu. La fel şi în ceea ce priveşte meciul Craiovei la Oţelul şi atitudinea lui Baiaram:

ADVERTISEMENT

„Nu mi-a plăcut arbitrajul Rapid – Dinamo. Nu mi-a plăcut faptul că l-a eliminat aşa uşor pe Pancu şi nu mi-a plăcut nici ieşirea lui Pancu. Transmite nervozitate echipei şi nu poate juca. Nu ai voie să transmiţi nervozitate pe bancă. Nici arbitrajul. Prea repede cu cartonaşe. Nu îmi place jocul Craiovei. Are un lot foarte bun. Nu mi-a plăcut ieşirea lui Baiaram. Înseamnă că dacă e nervos cu nervii, stă prost cu psihicul. Nu îl ia nimeni de afară dacă e instabil emoţional. Sunt bătrân şi am dreptul să atrag atenţia”, a dezvăluit Mitică Dragomir.

ADVERTISEMENT