Patru membri ai unei familii din SUA, găsiți morți după ce au fost răpiți. Printre victime, un bebeluș de 8 luni

Tragedie de proporții în Statele Unite ale Americii. O întreagă familie, răpită luni, a fost găsită moartă.

”Temerile noastre cele mai mari, din păcate, au fost confirmate”, a declarat șeriful Vern Warnke reporterilor, miercuri seară, când au fost .

Luni, 3 octombrie, o fetiță, părinții și unchiul ei, au fost răpiți sub amenințarea armei dintr-o zonă comercială situată în centrul Californiei.

Miercuri seară, în jurul orei locale 17:30, un muncitor agricol a găsit cadavrele celor patru. Acestea erau așezate unul lângă celălalt, într-o livadă din localitatea Merced, într-o zonă rurală.

”În acest moment nu există cuvinte pentru a descrie furia pe care o simt față de acest incident”, a spus Warnke. ”Am spus-o mai devreme: există un loc special în iad pentru aceste persoane care comit astfel de fapte”, a adăugat șeriful.

Persoanele decedate sunt micuța Aroohi Dheri, în vârstă de 8 luni, mama ei Jasleen Kaur, 27 de ani, tatăl Jasdeep Singh, 36 de ani și unchiul Amandeep Singh, 39 de ani, scrie .

Din motive încă necunoscute, cei patru au fost răpiți chiar din curtea firmei lor din Merced, un oraș cu 86.000 de locuitori, situat la aproximativ 200 de kilometri sud-est de San Francisco.

Autoritățile au făcut deja o reținere în urma acestui masacru. Principalul suspectul în acest caz este Jesus Manuel Salgado, în vârstă de 48 de ani.

Bărbatul a fost deja arestat. El a fost internat în spital după ce a încercat să se sinucidă înainte de a fi luat în custodie, potrivit șerifului.

Miercuri seara, reprezentanții Poliției au dat publicității o .

ON CAM: Kidnapping Of Indian-Origin Family in California, Later All Found Dead

For more videos, click here

— DNA (@dna)