Patru miniştri şi un vicepremier explică măsurile drastice luate de Guvernul Bolojan. Ministrul educației: „Nu modificăm salariile”. Update

Miniștrii finanțelor, sănătății, educației și muncii vorbesc despre pachetul de măsuri fiscale, de la Palatul Victoria. La conferință va fi prezent și Tanczos Barna.

Update. Ministrul educației, Daniel David: „Nu modificăm salariile”

Daniel David a vorbit despre salarii și a menționat faptul că, „pe termen mediu, punctul de raportare pentru debutant trebuie să fie salariul mediu pe economie”.

„Pe termen scurt, nu avem de disponibilizat oameni, ci trebuie să angajăm, și nu modificăm salarii”, a mai declarat ministrul.

De asemenea, acesta a vorbit și despre burse. El susține că bugetul pentru burse a crescut foarte mult în ultimii ani. De asemenea, el a mențioant că s-a generat un fond pentru burse care nu se exprimă în performanță în educație, nici măcar în gradul de promovabilitate la examenul de Bacalaureat.

Update. Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare: „Suntem de cinci ani în deficit excesiv”

Alexandru Nazare susține că prin intermediul acestui pachet fiscal, se evită trei riscuri extrem de importante. Acesta a menționat despre suspendarea fondurilor europene și fondurile PNRR.

„Primul risc este acest risc de suspendare a fondurilor europene, de coeziune și din PNRR, dată fiind procedura lansată de Comisie pentru că nu am luat acțiuni corective din ianuarie. Această procedură, baza ei este aprobată. Pașii următori, dacă nu am fi adoptat acest pachet, ar fi fost ca procedura să meargă mai departe. Ar însemna la finalul ei penalizări pe fonduri europene, de coeziune și PNRR. Salvăm aceste fonduri europene care sunt suspendate transmițând un pachet fiscal care să aibă anvergura pe care Comisia o cere”, a declarat Nazare.

De asemenea, ministrul a susținut faptul că „prezervăm calificativul de investiții”. Mai mult, acesta a menționat că „deschidem drumul negocierii împrumuturilor din PNRR”.

„Dacă am fi pierdut calificativul de investiții, ne-am fi diminuat libertatea de decizie economică și capacitatea de a ne împrumuta pe piețe”, a mai spus ministrul, în cadrul conferinței.

În continuare, ministrul finanțelor a vorbit despre compoziția pachetului de măsuri fiscale.

„Prin așezarea plafonului pentru CASS vom obține 1,378 mld în acest an și peste 4 mld în 2026. Mărim impozitul suplimentar pentru sistemul bancare de la 2 la 4% în acest an, un impozit temporar, care va avea un impact de circa 400 mil în acest an și 1,8 mld în 2026.

Creștem taxele de autorizare și taxele conexe pe jocuri de noroc. La autorizare cu 30%, un cuantum foarte important. Pentru jucătorii care au câștiguri până în 10.000 de lei li se va reține 10%. Vrem să dăm un semnal foarte important pe jocurile de noroc, care știm cât de nocive sunt”, a declarat Nazare.

Cât despre investiții, Alexandru Nazare susține că trebuie atrași investitorii în țara noastră și trebuie ca insituțiile să răspundă propunerilor într-un timp mai scurt.

„În privința investițiilor, trebuie să regândim modul în care atragem investițiile, să mergem să-i aducem în România. Trebuie să tratăm investitorii complet diferit, dacă avem o propunere de investiții nu o putem lăsa în sertar 5 luni. Nu mai putem neglija acești bani europeni pe care îi avem”, a mai spus Nazare.

Miniștrii vor da explicații cu privire la măsurile fiscale anunțate

În cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria, de la ora 16.00, vor fi prezenți ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul educaţiei, Daniel David şi ministrul muncii, Florin Manole.

De asemenea, la această întâlnire va fi prezent și viceprim-ministrul Tanczos Barna. Aceștia vor veni cu explicații suplimentare cu privire la măsurile de reducere a cheltuielilor anunțate de premierul Ilie Bolojan.

De asemenea, Bolojan a anunțat joi, după ce s-a încheiat , faptul că vineri, 4 iulie, are loc Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social. Cu privire la propunerile sindicatelor, premierul a spus că le va analiza și le va include în pachetul de măsuri fiscale în măsura în care va fi posibil.

El a mai precizat că România are nevoie de măsuri structurale pentru a creşte credibilitatea pe pieţele financiare şi în rândul investitorilor şi de ”soluţii care să corecteze nedreptăţile şi dezechilibrele, pentru a reconstrui încrederea cetăţenilor”.

Măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan

Amintim că, miercuri, Bolojan a transmis că presupune reașezarea TVA la 2 cote, și anume cota de 11% și cota de 21%. În același timp, cota redusă va rămâne la medicamente, alimente, apă, energie termică și lemne de foc. De asemenea, acesta a anunțat și o creștere a accizelor cu 10%, pentru combustibil, tigări și alcool.

„Vom reaşeza taxa pe valoare adăugată la două cote. Astăzi avem trei cote, de 5, de 11 şi de 19%. Cele două cote la care propunem reaşezarea sunt cota de 11% şi cota de 21%.

La cota redusă vor rămâne, aşa cum a fost şi până acum, medicamentele, alimentele, serviciile publice de apă şi canalizare, apa pentru irigaţii, cărţile, lemnele de foc şi energia termică. Propunem de asemenea ca şi industria Horeca să rămână la acest nivel”, a anunțat premierul.