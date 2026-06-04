Patru plecări dintr-un foc la echipa din SuperLiga! Fostul atacant de la FCSB e și el pe listă

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Corvinul Hunedoara a fost prima echipă din România care a început pregătirea sezonului 2026-2027. Hunedorenii au efectuat primul antrenament miercuri, la ședința de pregătire participând, așa cum : fundașul dreapta Flavius Iacob (25 ani, revenit de la UTA) și portarul Adrian Frănculescu (21 ani, împrumutat de la CFR Cluj, după ce revenise de la Steaua).

Imediat după reunire, hunedorenii au început să lucreze și la capitolul „plecări” din cadrul lotului de jucători. Trupa antrenată de Florin Maxim a decis primele patru nume de fotbaliști cărora nu li se va mai prelungi contractul.

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Patru jucători trecuți pe la echipe cunoscute pleacă de la Corvinul

Șefii Corvinului au decis să nu extindă înțelegerile cu patru jucători, trei fiind piese de bază în campania de promovare. Fotbaliștii care nu vor evolua în SuperLiga în tricoul „corbilor” vor fi Alexandru Buziuc (32 ani), Mihai Velisar (27 ani), Denis Rența (22 ani) și Antonio Bradu (24 ani).

Atacantul Buziuc, care a fost și la FCSB, a dat două goluri și două pase decisive în 26 de meciuri, iar fundașul lateral Velisar (27 de ani), trecut pe la Petrolul, a bifat zece prezențe în acest sezon. Format la Rapid, mijlocașul Bradu era unul dintre cei mai vechi jucători hunedoreni, el fiind la Corvinul din 2021.

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Azi se oficializează transferul lui Espinosa la Corvinul

Venit de la Sepsi Sfântu Gheorghe vara trecută, mijlocașul Rența nu s-a impus la Corvinul Hunedoara, unde a avut doar cinci prezențe în acest sezon. După ce a renunțat la cei patru, hunedorenii vor începe să pluseze la capitolul achiziții.

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Astfel, astăzi va fi anunțat oficial , care are și cetățenie spaniolă. Acesta a venit vara trecută în România, după ce jucase până atunci doar în țara natală, și a marcat de nouă ori în 22 de meciuri pentru Unirea Slobozia.