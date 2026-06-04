Patru plecări dintr-un foc la Rapid! Singurul norocos care a primit prelungirea: „I-am scăzut nivelul salarial”

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Daniel Pancu (48 de ani) a devenit noul antrenor al Rapidului, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, iar acum clubul este în căutare de întăriri pentru a reuși să revină în cupele europene după mulți ani de pauză. Până la achiziții, Victor Angelescu a anunțat că patru fotbaliști vor părăsi clubul, în timp ce Borisav Burmaz va primi o prelungire de contract.

Victor Angelescu a anunțat plec ă rile de la Rapid! Ce jucători nu vor mai continua în Giulești

În ultimii ani, Rapid și-a pus speranțele în mai multe transferuri, însă foarte puțini fotbaliști au ajuns să confirme pentru clubul giuleștean, iar dacă au făcut-o, au fost vânduți, nu păstrați pentru a face performanță. Elvir Koljic nu se numără printre achizițiile fericite, iar , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate încă din luna mai.

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Alături de atacantul bosniac, Daniel Paraschiv și Leo Bolgado vor părăsi clubul, ei fiind aduși la echipă sub formă de împrumut. Un alt fotbalist care nu a confirmat la Rapid este Diogo Mendes. El va termina contractul după ce a bifat doar două meciuri în tricoul alb-vișiniu în cei doi ani petrecuți în Giulești. Singurul norocos căruia i se va oferi o prelungire este Borisav Burmaz, care a impresionat în primul său sezon, însă a suferit o accidentare gravă, iar în ultima stagiune nu a putut fi de ajutor.

„Koljic a terminat contractul. Paraschiv s-a întors, era împrumutat. Leo Bolgado a plecat înapoi și el, fiind tot împrumutat. Diogo Mendes a terminat contractul. Lor li s-au terminat contractele. Lui Burmaz i-am prelungit, da. L-am ținut anul ăsta, săracul, în care a avut 9-10 luni în care nu a jucat. E un jucător tânăr, a arătat foarte bine în primul sezon, noi știm ce poate. Și lui Daniel Pancu îi place foarte mult. Dacă avea 30 de ani, poate ne gândeam să-l lăsăm. Are o vârstă bună, acum e bine din punct de vedere fizic.

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Paraschiv și Koljic au plecat, doar pe Burmaz îl mai avem în momentul de față. Nici nu poți să aduci 2-3 atacanți pentru că schimbi tot. Ce facem, nu mai joacă fotbal Burmaz pentru că a fost accidentat atâta timp? I-am prelungit, în primul sezon a arătat ok. Am avut o înțelegere cu el, a înțeles, nu are un salariu foarte mare. Am fost alături de el. A fost un sezon în care Rapid i-a plătit salariul și a jucat doar câteva meciuri. A scăzut nivelul salarial. Când l-am luat am dat bani pe el. Avem o relație bună. Am prelungit pe doi ani, cu opțiune, 1 an plus 1 an. Vom vedea ce se va întâmpla anul acesta”, a declarat Victor Angelescu la

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Mai aduce Daniel Pancu jucători de la CFR Cluj?

Victor Angelescu a vorbit despre posibilitatea ca și alți fotbaliști de la CFR Cluj să se alăture Rapidului în următoarea perioadă. Lorenzo Biliboc este unul dintre cei mai interesanți jucători ai „feroviarilor”, însă președintele giuleștenilor a spus clar și răspicat că Rapid nu-și permite să plătească o sumă cuprinsă între 3 și 4 milioane de euro în schimbul său.

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„Sunt jucători interesanți, nu am luat legătura cu nimeni de la CFR Cluj. Jucătorii cu care discutăm sunt din afara campionatului. Sinyan nu este un jucător cu care să negociem. Biliboc, în niciun caz. Se dorește o sumă foarte mare și noi nu vom plăti. Nu plătim 3-4 milioane de euro. Nu se pune problema să vorbim de el. Sunt jucători buni, vom vedea, e începutul perioadei. Noi avem o relație cu oricine a fost la CFR Cluj. Cu Marian Copilu, îl cunoaștem, Bilașco a plecat de acolo. Ne-am înțeles tot timpul bine, au fost multe tranzacții între cluburi. În momentul de față nu suntem în discuții avansate cu CFR Cluj pentru vreun jucător”, a mai spus Victor Angelescu.