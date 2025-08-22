Patru români, arestați în Italia după ce au transportat 17 imigranți din Tunisia. Ce sumă au primit aceștia

Patru români au fost prinși în Italia după ce au transportat nouă iranieni și opt irakieni și i-au debarcat pe o insulă, în apropiere de Sicilia. Conaționalii au plecat din Turcia cu avionul spre Italia, după care au închiriat o barcă. Mai apoi, unul dintre ei a plecat cu ambarcațiunea spre Tunisia, de unde a luat imigranții. Polițiștii au deschis o anchetă.

Patru români, arestați în Italia pentru complicitate la imigrație ilegală

Cei nouă iranieni și opt irakieni i-ar fi plătit pe români cu 15.000 de dolari pentru a-i aduce în Italia. Cei patru conaționali au ajuns în Palermo, pe data de 31 iulie, cu un zbor din Turcia. Mai apoi, au ajuns în insula Pantellaria cu o barcă închiriată. De acolo, pe data de 1 august, unul dintre români a plecat cu o ambarcațiune spre orașul tunisian Kelibia, conform

Pentru a nu părea suspect, bărbatul s-a dat drept căpitanul unei ambarcațiuni turistice, după care i-a luat pe imigranți pentru a-i duce la Pantelleria. După plecare, motorul s-a defectat, astfel că au venit în ajutor ceilalți trei. După ce i-au lăsat pe iranieni și irakieni la destinație, românii au plecat în orașele Trapani și Marsala. Acolo au fost întâmpinați de polițiști.

Pe lângă cei patru români, carabinierii au mai reușit să identifice alți doi complici, care sosiseră cu doar câteva ore mai devreme în aeroportul din Palermo. Asupra celor doi s-a găsit suma de circa 22.000 de euro. În continuare, autoritățile italiene i-au arestat pe aceștia pentru complicitate la . În aceeași zi, Garde de Coastă a identificat și confiscat ambarcațiunea închiriată de unul dintre români, care plutea în derivă. Între timp, imigranții au fost găsiți rătăcind pe străzi, în apropierea unui hotel.

Româncă de 22 de ani, arestată în Italia

O , la Fernetti, acolo unde este arestată pentru jaf și omor comise în Germania. Atunci când a fost reținută, femeia se afla într-o mașină care avea numere de înmatriculare franceze. Autoturismul era condus, de asemenea, de un bărbat cu cetățenie română, după cum menționează presa locală din Italia.

Tânăra de 22 de ani este acuzată de fapte grave, și anume jaf agravat și un omor asupra unui bărbat în vârstă de 88 de ani. Faptele au fost comise anul trecut, în aprilie, în Berlin, capitala Germaniei. Aceasta, împreună cu alți compatrioți, au intrat în apartamentului bătrânului. I-au dat droguri, după care i-au furat banii și alte obiecte de valoare din locuință. După câteva zile, din cauza substanțelor interzise, bătrânul a decedat.