Patru români plecați la muncă în Germania, transformați în sclavi și sechestrați luni întregi. ”E un pericol real acolo”

Ofertele de muncă în străinătate pot ascunde riscuri uriașe dacă cei care aplică pentru ele nu-și iau măsuri de siguranță. Povestea românilor ținuți captivi într-un depozit din Germania arată cât de rapid un job aparent bine plătit se poate transforma într-un coșmar.

ADVERTISEMENT

Cum i-a păcălit un bărbat de 52 de ani, din România, pe conaționalii săi

Un caz grav de exploatare a ajuns în fața instanței din Germania. Un bărbat român de 52 de ani este judecat la Tribunalul Regional din Kiel, fiind acuzat că a ținut captivi patru conaționali, trei bărbați și o femeie, într-un depozit din Neumünster.

Victimele ar fi fost forțate să lucreze luni întregi fără să fie plătite și au fost supuse amenințărilor și violenței. Procurorii spun că românii au fost atrași prin promisiunea unui salariu net de 1.800 de euro și a unei locuințe decente.

ADVERTISEMENT

De ce au fost victimele obligate să lucreze în condiții inumane

Bărbații erau trimiși zilnic pe șantiere, muncind câte 12 ore fără pauze sau zile libere. Timpul rămas îl petreceau forțați să sudeze sau să taie materiale în depozitul unde erau cazați.

Femeia era tratată ca o prizonieră, fiind nevoită să facă curățenie, să gătească și să spele. Ieșirile erau permise doar pentru cumpărături și doar sub supravegherea strictă a inculpatului. Hrana era insuficientă, iar victimele trăiau sub amenințări constante. În dosar apar și replici șocante: „Trebuie să muncești, altfel te omor” și „Vă voi crucifica ca pe Iisus”.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat cu românii forțați să muncească fără plată

Povestea greu de imaginat a ieșit la iveală în februarie 2025, când unul dintre bărbați a reușit să scape. . Acesta l-a sprijinit să depună plângere la poliție.

ADVERTISEMENT

Victima a fost adăpostită într-un centru de urgență. Inculpatul a încercat să-l contacteze din nou, oferindu-i 1.700 de euro în numerar. Anchetatorii consideră gestul o încercare de a ascunde neplata salariilor.

În martie, autoritățile au făcut percheziții la locuința și firma românului. Acolo au descoperit și eliberat un alt bărbat, încă sechestrat în depozit.

ADVERTISEMENT

Ce condiții au îndurat prizonieri în Germania

Potrivit datelor din dosar, victimele au fost obligate să stea până la patru luni în condiții insalubre, fără să poată ieși. Ferestrele erau blocate, unele chiar sudate cu plase de oțel, iar noaptea ușile erau încuiate cu lacăt pentru a împiedica fuga.

Procuratura din Kiel a adus mai multe acuzații: vătămare corporală, privare de libertate, exploatare, neplata salariilor și încălcarea drepturilor sociale. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă mai mulți ani de închisoare. În prezent, el se află în arest preventiv, iar procesul va continua până în noiembrie.

Descoperirile au fost confirmate și de fotografiile realizate de Biroul Principal Vamal din Kiel în timpul descinderilor, potrivit publicației germane .

Cât de reală este amenințarea abuzurilor pentru românii care lucrează în afara țării

Situația tragică a românilor ținuți captiv și obligați să muncească fără plată nu este un caz izolat. Contactat de FANATIK, Sorin Faur, expect cu o vastă experiență în recrutarea a mii de candidați, inclusiv pentru proiecte internaționale, dezvăluie că astfel de abuzuri sunt o realitate pentru mulți români care pleacă la muncă în străinătate.

„Dacă ne uităm statistic la câți români lucrează afară, este aproape inevitabil să nu apară și cazuri de acestea nefericite. De astfel, dacă ne uităm în presă în ultima perioadă, au mai apărut știri cu românii care au plecat în Spania, în Marea Britanie și în Germania cu o situație similară regretabilă.

E și un pericol real acolo. Sunt oameni care abuzează de cei care își caută un loc de muncă. Aceștia sunt cu o situație financiară dificilă, cu resurse puține, nu cunosc țara, nu cunosc limba”, a declarat Sorin Faur, specialist în recrutare, pentru FANATIK.

Câți cetățeni din România muncesc în străinătate și în ce țări se află

Conform estimărilor oficiale, , dintre care o mare parte lucrează în diverse sectoare economice. Acești cetățeni români sunt prezenți în majoritatea țărilor europene, cu o concentrare semnificativă în Italia, Spania, Germania și Marea Britanie.

De exemplu, în Italia se află peste 1,1 milioane de români, în Spania aproximativ 1 milion, în Germania peste 800.000, iar în Marea Britanie aproape 1 milion.

Ce sfaturi oferă experții pentru cei care caută locuri de muncă în străinătate

Pentru românii care se gândesc să plece la muncă în străinătate, experiențele recente arată cât de important este să fie precauți. Faur recomandă ca fiecare persoană să își ia măsuri de siguranță înainte de a face acest pas, pentru a evita situații extreme precum cele în care muncitorii sunt exploatați sau chiar reținuți împotriva voinței lor.

„Când pleci la muncă în afară, în primul rând trebuie să îți iei tu măsuri de siguranță. Să lași vorba unde ești, să anunți familia, rudele, prietenii. Tot timpul să știe cineva de tine. Să lași datele de contact ale acelor cu care ai plecat. Să ai în vedere să comunici tot timpul pe WhatsApp sau pe alte canalele pe care le avem. E foarte simplă comunicarea chiar și între țări diferite.

Le spui că ne auzim din două în două zile și dacă după trei, patru, cinci, șapte zile, nu dau de tine, își dau seama că s-a întâmplat ceva și sună la poliție. Să lași niște urme, în ultimă instanță, dacă nu mai dai nicio veste, să poți fi găsit și să poți fi salvat. Adică să nu stai patru luni de zile închis într-un spațiu și să fii, practic, răpit”, a mai menționat expertul.

Ce îi determină pe români să caute joburi peste granițe

Mulți români aleg să plece în străinătate din motive economice și sociale. Salariile mai mari și oportunitățile de muncă stabile îi atrag în țări precum Italia, Germania, Spania sau Marea Britanie. În plus, unii pleacă pentru a câștiga experiență profesională, a învăța limbi străine și a-și îmbunătăți CV-ul.

Pentru mulți, plecarea în străinătate este și o modalitate de a sprijini familia acasă, trimițând bani pentru întreținere sau educația copiilor. Condițiile de muncă mai bune, protecția socială și accesul la servicii medicale și educaționale sunt, de asemenea, motive importante.

Ce măsuri de siguranță sunt esențiale pentru a nu ajunge să fie păcăliți

Pe lângă verificarea constantă a familiei și prietenilor, experții recomandă ca românii să fie foarte atenți la firmele și persoanele cu care colaborează înainte de a pleca în străinătate. Sorin Faur subliniază că documentarea atentă și cererea dovezilor legale sunt pași esențiali pentru a evita situațiile de exploatare.

„Mai mult de atâta, dacă nu mergi cu o firmă, trebuie să te uiți la cel cu care interacționezi, să verifici pe net pagina de Facebook, să vezi site-ul de companie la care mergi să prestezi servicii, să ceri dovezi reale privind contractele de muncă, să soliciți autorizațiile, să soliciți certificatele de înregistrare. Toate lucrurile astea sunt necesare. Nu te sui în avion sau tren și pleci la sute de kilometri din distanță gândind că acolo mai vezi tu. Înainte de a pleca, trebuie să ai dovezile.

Chiar și dacă este, ca în cazul de față, un recruter din România, care trimite afară sau o filială, să ceri dovezile legalității acestui proces. E primul lucru cu care trebuie să începi. Nu doar să te bucuri că e un loc de muncă bine plătit, care se poate dovedi, iată, o iluzie. Sunt niște dovezi minime prin care poți foarte simplu valida situația”, a mai punctat Sorin Faur, pentru FANATIK.