Sport

Patru suporteri FCSB au ajuns după gratii, după ce au bătut și tâlhărit doi fani ai Rapidului. De la ce a pornit totul

Patru suporteri FCSB au fost arestați după ce au bătut și tâlhărit doi fani ai Rapidului în Giulești. Incidentul violent ar fi pornit de la un conflict între galerii.
Alex Bodnariu
19.11.2025 | 06:30
Patru suporteri FCSB au ajuns dupa gratii dupa ce au batut si talharit doi fani ai Rapidului De la ce a pornit totul
ULTIMA ORĂ
Bătaie în plină stradă între suporterii FCSB și Rapid. Poliția a făcut 4 arestări
ADVERTISEMENT

Patru suporteri ai campioanei României au fost arestați pentru 30 de zile, iar un al cincilea a fost plasat sub control judiciar. Ultrașii echipei din Capitală ar fi comis fapte de tâlhărie în zona stadionului din Giulești, iar victime sunt fanii echipei Rapid, membri în „Legiunea Chitila”.

Bătaie între suporterii FCSB și Rapid în București. Poliția a făcut patru arestări

Conform Oficiul de știri, incidentul s-a petrecut în seara de 4 octombrie, în zona Grivița, după un meci jucat de Rapid în fața celor de la Farul Constanța. După încheierea celor 90 de minute, suporterii echipei giuleștene au fost atacați de rivalii din Peluza Nord.

ADVERTISEMENT

Ultrașii de la FCSB, cu cagule pe față, i-au reperat rapid pe membrii Legiunii Chitila și au furat haine cu însemnele clubului din Giulești. Ba mai mult, Poliția Română a furnizat informația că s-a furat și un telefon.

Suporterii de la FCSB nu s-au oprit însă la furt și au atacat membrii galeriei rivale. Un minor și tatăl său au fost bătuți de suporterii din Peluza Nord. Se pare că cel care a alertat autoritățile a fost un livrator Glovo.

ADVERTISEMENT
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și...
Digi24.ro
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă

Reacția giuleștenilor după atacul suporterilor FCSB

Gruparea Legiunea Chitila a emis un comunicat postat pe rețelele de socializare în care a prezentat în detaliu cele petrecute în zona stadionului din Giulești. Facțiunea galeriei rapidiste a condamnat comportamentul celor din Peluza Nord.

ADVERTISEMENT
Ce nebunie: golurile din minutele 90+3 și 90+9 au SCHIMBAT posibilele adversare ale...
Digisport.ro
Ce nebunie: golurile din minutele 90+3 și 90+9 au SCHIMBAT posibilele adversare ale României la baraj! Lista definitivă

„Ca să o lămurim de la început, ne asumăm pierderea gecii de brigadă. Să dea cu piatra cine n-a greșit niciodată. Dar în situația asta noi măcar ne asumăm. (Ce ne chinuim să aflăm chiar din momentul acțiunii: 4 vs. 1 + un om de 70 de ani, parcă, nu? La fel cum doar voi știți ce înseamnă să fii ultra’ este să aflăm ce grup a fost. Poate aflăm împreună.)

Ca să demontăm orice urmă de minciună sau vrăjeală, lumea trebuie să știe că acțiunea s-a petrecut pe pasarela care face legătura dintre Calea Griviței și cartierul Giulești. Vis-a-vis de unde începe pasarela există și secția de poliție (inteligent, nu?). Poliție care A FOST SESIZATĂ în urma unui apel primit de la un curier Glovo, după ce a văzut cum omul bătrân, despre care spuneam mai sus, era pe jos cu gura plină de sânge. Om bătrân bătut de către voi.

ADVERTISEMENT

Așa cum este, încă o dată, bine dar și înțeles, ultra’, nu? (Presupunem și noi, că încă nu știm cine este exact atacatorul, corect? Așa e în România, mai greu cu asumarea, cuvântul anului, mai ales în ultraserie, mama ei de ultraserie)”, se arată într-o bucată din comunicatul emis de Legiunea Chitila.

Andrei Rațiu a dezvăluit ce i-a lipsit României în lupta din preliminariile Cupei...
Fanatik
Andrei Rațiu a dezvăluit ce i-a lipsit României în lupta din preliminariile Cupei Mondiale
Mihai Stoichiță a dat de înțeles cine va fi selecționerul echipei naționale în...
Fanatik
Mihai Stoichiță a dat de înțeles cine va fi selecționerul echipei naționale în barajul pentru Cupa Mondială din 2026
Ianis Hagi, promisiune pentru suporteri după România – San Marino 7-1: „Ne vedem...
Fanatik
Ianis Hagi, promisiune pentru suporteri după România – San Marino 7-1: „Ne vedem în SUA”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Lucescu și-a ieșit din minți la conferință: 'Ce am făcut eu în carieră...
iamsport.ro
Lucescu și-a ieșit din minți la conferință: 'Ce am făcut eu în carieră nu vor face ei în 2.000 de ani! Găsesc acuzații cu Securitatea și...' + De ce nu l-ar fi convocat pe Stanciu
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!