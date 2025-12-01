Sport

Patru titulari ai FCSB, OUT pentru meciul cu UTA din Cupa României Betano: „Nu o să facă deplasarea”

Gigi Becali visează, din nou, după Farul - FCSB 1-2. Latifundiarul din Pipera e cu gândul la titlu și e dispus să sacrifice meciul cu UTA din Cupa României Betano. Cine sunt titularii care nu vor face deplasarea la Arad.
Cristian Măciucă
01.12.2025 | 09:00
Patru titulari ai FCSB OUT pentru meciul cu UTA din Cupa Romaniei Betano Nu o sa faca deplasarea
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali nu se dezimte! Cum a decis strategia FCSB pentru meciul de cupă cu UTA: „În viață ai tentații”. FOTO: sportpictures.eu, colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali (67 de ani) e din nou cu gândul la titlu după ce FCSB a câștigat pe terenul Farului, scor 2-1. Campioana en-titre e acum la două lungimi de play-off, astfel că patronul roș-albaștrilor e dispus să sacrifice meciul de cupă cu UTA. Cisotti, Tănase, Olaru și Bîrligea nu vor face deplasarea la Arad. Cel din urmă este accidentat.

Gigi Becali a decis. Cine nu va juca la FCSB cu UTA în Cupa României Betano

FCSB nu este deocamdată sigură de accesul în play-off, motiv pentru care Cupa României Betano devine mult mai atractivă pentru echipa lui Elias Charalambous.

ADVERTISEMENT

Totuși, victoria roș-albaștrilor cu Farul l-a făcut pe Gigi Becali să viseze din nou la titlul de campioană. Deși FCSB e la 14 puncte în urma Rapidului, patronul a decis să menajeze vedetele pentru meciul cu UTA din Cupa României Betano. UTA – FCSB din etapa a 2-a a Cupei României Betano e programat miercuri, 3 ianuarie, de la ora 21:00.

(n.r. – cine e principala rivală la titlu?) Dacă luăm campionatul, niciunul nu e adversar principal. În momentul ăsta, părerea mea, e că tot Craiova e principala adversară. Eu nu cred că Rapid poate să dea tot timpul 3 goluri din 3 devieri. Până când? Eu așa cred. 

ADVERTISEMENT
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și...
Digi24.ro
Elena Lasconi, atac dur la Nicușor Dan: „Este un om rău, răzbunător și mincinos”

(n.r. – dacă îl interesează Cupa) Mă interesează cupa, dar acum suntem aproape de play-off. Dar jucăm cu ce avem p-acolo. Nu o să facă deplasarea Cisotti, Tănase, Olaru, Bîrligea. Mă interesează, dar ai tentații în viață. Așa ai tentații și la fotbal”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport. 

ADVERTISEMENT
Gigi Becali nici n-a stat pe gânduri: 5 titulari, OUT din primul 11...
Digisport.ro
Gigi Becali nici n-a stat pe gânduri: 5 titulari, OUT din primul 11 de la FCSB!

Gigi Becali nu concepe ca FCSB să nu câștige derby-ul cu Dinamo

După meciul cu UTA de la mijlocul săptămânii, pe FCSB o așteaptă derby-ul cu Dinamo din etapa cu numărul 19. Deși în tur echipa sa a pierdut cu 3-4, Gigi Becali nu concepe alt rezultat decât victoria. FCSB – Dinamo e duminică, 6 decembrie, de la ora 20:30.

„O să jucăm iar Cupa Campionilor, finala. Dacă te bate Dinamo în finala Cupei Campionilor, cu jucătorii de valoare pe care îi ai, așa spune lumea că cei mai valoroși jucători s-au adunat la FCSB. Acum să vedem. Ce, Dinamo e mult mai valoroasă decât Farul? 

ADVERTISEMENT

Clasamentul o să îl vezi la final. Acum ce avem asta e. Ok, Dinamo e pe podium, dar eu zic așa: nu o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal. Nu o spun eu, ei să spună așa, fotbaliștii”, a mai spus Becali.

2,15 este cota Betano pentru „2 solist” la UTA - FCSB din Cupa României Betano
Patronul român care a ajuns să piardă milioane de euro. Acum merge cu...
Fanatik
Patronul român care a ajuns să piardă milioane de euro. Acum merge cu metroul, dar nu regretă deloc investiția făcută
Singurul jucător criticat de Gigi Becali după Farul – FCSB 1-2: „Doarme pe...
Fanatik
Singurul jucător criticat de Gigi Becali după Farul – FCSB 1-2: „Doarme pe teren”
Schimbare de lider în Spania. Real Madrid s-a împiedicat unde se aștepta mai...
Fanatik
Schimbare de lider în Spania. Real Madrid s-a împiedicat unde se aștepta mai puțin
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Derapaj ÎNGROZITOR la adresa lui Pancu și a altor antrenori tineri: 'P*** de...
iamsport.ro
Derapaj ÎNGROZITOR la adresa lui Pancu și a altor antrenori tineri: 'P*** de vacă! Marș, mă, la muncă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!