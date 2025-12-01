Patru titulari ai FCSB, OUT pentru meciul cu UTA din Cupa României Betano: „Nu o să facă deplasarea”

Gigi Becali (67 de ani) e din nou cu gândul la titlu după ce FCSB a câștigat pe terenul Farului, scor 2-1. Campioana en-titre e acum la două lungimi de play-off, astfel că patronul roș-albaștrilor e dispus să sacrifice meciul de cupă cu UTA. Cisotti, Tănase, Olaru și Bîrligea nu vor face deplasarea la Arad. Cel din urmă este accidentat.
FCSB nu este deocamdată sigură de accesul în play-off, motiv pentru care Cupa României Betano devine mult mai atractivă pentru echipa lui Elias Charalambous.
Totuși, victoria roș-albaștrilor cu Farul l-a făcut pe Gigi Becali să viseze din nou la titlul de campioană. Deși FCSB e la 14 puncte în urma Rapidului, patronul a decis să menajeze vedetele pentru meciul cu UTA din Cupa României Betano. UTA – FCSB din etapa a 2-a a Cupei României Betano e programat miercuri, 3 ianuarie, de la ora 21:00.
„(n.r. – cine e principala rivală la titlu?) Dacă luăm campionatul, niciunul nu e adversar principal. În momentul ăsta, părerea mea, e că tot Craiova e principala adversară. Eu nu cred că Rapid poate să dea tot timpul 3 goluri din 3 devieri. Până când? Eu așa cred.
(n.r. – dacă îl interesează Cupa) Mă interesează cupa, dar acum suntem aproape de play-off. Dar jucăm cu ce avem p-acolo. Nu o să facă deplasarea Cisotti, Tănase, Olaru, Bîrligea. Mă interesează, dar ai tentații în viață. Așa ai tentații și la fotbal”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.
După meciul cu UTA de la mijlocul săptămânii, pe FCSB o așteaptă derby-ul cu Dinamo din etapa cu numărul 19. Deși în tur echipa sa a pierdut cu 3-4, Gigi Becali nu concepe alt rezultat decât victoria. FCSB – Dinamo e duminică, 6 decembrie, de la ora 20:30.
„O să jucăm iar Cupa Campionilor, finala. Dacă te bate Dinamo în finala Cupei Campionilor, cu jucătorii de valoare pe care îi ai, așa spune lumea că cei mai valoroși jucători s-au adunat la FCSB. Acum să vedem. Ce, Dinamo e mult mai valoroasă decât Farul?
Clasamentul o să îl vezi la final. Acum ce avem asta e. Ok, Dinamo e pe podium, dar eu zic așa: nu o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal. Nu o spun eu, ei să spună așa, fotbaliștii”, a mai spus Becali.