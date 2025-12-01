Patru titulari ai FCSB, OUT pentru meciul cu UTA din Cupa României Betano: „Nu o să facă deplasarea”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali (67 de ani) e din nou cu gândul la titlu după ce FCSB a câștigat pe terenul Farului, scor 2-1. Campioana en-titre e acum la două lungimi de play-off, astfel că patronul roș-albaștrilor e dispus să sacrifice meciul de cupă cu UTA. Cisotti, Tănase, Olaru și Bîrligea nu vor face deplasarea la Arad. Cel din urmă este accidentat.

Gigi Becali a decis. Cine nu va juca la FCSB cu UTA în Cupa României Betano

FCSB nu este deocamdată sigură de accesul în play-off, motiv pentru care Cupa României Betano devine mult mai atractivă pentru echipa lui Elias Charalambous.

Totuși, v să viseze din nou la titlul de campioană. Deși FCSB e la 14 puncte în urma Rapidului, patronul a decis să menajeze vedetele pentru meciul cu UTA din Cupa României Betano. UTA – FCSB din etapa a 2-a a Cupei României Betano e programat miercuri, 3 ianuarie, de la ora 21:00.

„(n.r. – cine e principala rivală la titlu?) Dacă luăm campionatul, niciunul nu e adversar principal. În momentul ăsta, părerea mea, e că tot Craiova e principala adversară. Eu nu cred că Rapid poate să dea tot timpul 3 goluri din 3 devieri. Până când? Eu așa cred.

(n.r. – dacă îl interesează Cupa) Mă interesează cupa, dar acum suntem aproape de play-off. Dar jucăm cu ce avem p-acolo. Nu o să facă deplasarea Cisotti, Tănase, Olaru, Bîrligea. Mă interesează, dar ai tentații în viață. Așa ai tentații și la fotbal”, a declarat Gigi Becali, la

Gigi Becali nu concepe ca FCSB să nu câștige derby-ul cu Dinamo

După meciul cu UTA de la mijlocul săptămânii, . Deși în tur echipa sa a pierdut cu 3-4, Gigi Becali nu concepe alt rezultat decât victoria. FCSB – Dinamo e duminică, 6 decembrie, de la ora 20:30.

„O să jucăm iar Cupa Campionilor, finala. Dacă te bate Dinamo în finala Cupei Campionilor, cu jucătorii de valoare pe care îi ai, așa spune lumea că cei mai valoroși jucători s-au adunat la FCSB. Acum să vedem. Ce, Dinamo e mult mai valoroasă decât Farul?

Clasamentul o să îl vezi la final. Acum ce avem asta e. Ok, Dinamo e pe podium, dar eu zic așa: nu o bați pe Dinamo, lasă-te de fotbal. Nu o spun eu, ei să spună așa, fotbaliștii”, a mai spus Becali.