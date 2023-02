Patru titulari de la CFR Cluj monitorizați de Europa. Ce minune așteaptă campioana de la returul cu „letalul” Ciro Immobile de la Lazio. Video exclusiv

și a luat o gură mare de oxigen înaintea returului de joi cu Lazio din play-off-ul pentru optimile Conference League. dar speră că poate înfăptui o „minune”.

Pleacă Ermal Krasniqi de la CFR Cluj? „Sunt jucători urmăriți de cluburi din Europa!”

CFR Cluj are nevoie de o victorie la două goluri diferență în returul cu Lazio pentru a se califica în optimile de finală ale UEFA Conference League. Iar care arată o formă incredibilă și care nu are nevoie de prea multe oportunități pentru a-și trece numele pe tabela de marcaj.

De altfel, acesta a fost în centrul celui mai periculos atac al clujenilor în meciul tur de pe Olimpico, când după ce scăpase singur spre poarta adversă. „Îl mai vedem din vară pe Krasniqi la CFR la ce nivel arată?”, este întrebarea care i-a fost adresată președintelui clujean Cristi Balaj în

„Nu știm. Depinde… Știm doar că este urmărit de echipe din Europa. Și el, și Yeboah… Și Birligea și Petrila, dacă vorbim pe planul ofensiv, sunt jucători urmăriți de cluburi europene. Dar, având în vedere că perioada de transferuri este închisă în majoritatea campionatelor importante, nu avem nimic concret în acest moment”, a spus Balaj la începutul intervenției sale.

Apoi a vorbit despre meciul de duminică împotriva lui FC Argeș, care a produs o descătușare la echipă. Pentru că s-a obținut o victorie foarte importantă după trei înfrângeri la rând în toate competițiile.

„În sfârșit, am câștigat. Jucătorii simțeau și ei nevoia să vină un asemenea moment. Chiar dacă a existat o anumită oboseală în urma jocului și a deplasării de la Roma, au știut ei să se monteze, să strângă rândurile. Doar echipa putea să aducă un rezultat pozitiv, ceea ce s-a și întâmplat.

A fost o frustrare, iar în contextul ăsta am avut foarte multe ocazii de gol. Iarăși am suferit atunci când scorul a fost 2-1, dar am avut ocazii de data acesta. Am avut consistență în plan ofensiv, mai ales în prima repriză. Scorul putea să fie mult mai mare.

După discuțiile care au apărut în urma meciului cu Lazio, a existat acea frustare a jucătorilor, care probabil voiau să-și demonstreze adevărata valoare”, a declarat Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ciro Immobile, cel mai mare pericol pentru CFR Cluj la returul cu Lazio? „E letal!”

Ușor-ușor, discuția a alunecat spre meciul de joi cu Lazio. Chiar dacă recunosc faptul că va fi foarte greu să obțină calificarea în turul următor, oficialii clujeni nu și-au pierdut speranța și visează cu ochii deschiși că vor putea înfăptui minunea.

„Respectăm orice competiție și am demonstrat și prin rezultatele pe care le-am avut în grupele Conference League. Am demonstrat că dorim, până la urmă nu reprezentăm doar clubul, reprezentăm și România. Și din acest punct de vedere există o responsabilitate, ca să nu spun o povară. Chiar dacă știm că avem un adversar foarte puternic… Dacă nu ne-am fi gândit că avem șanse, nu ne-am fi calificat din grupe și nu am fi învins nici Slavia Praga, de exemplu.

Immobile e letal, nu are nevoie de prea multe oportunități. Și ne întrebăm de ce unii jucători sunt atât de scumpi din punct de vedere financiar. Și de ce trebuie să faci un efort financiar atât de mare pentru a-i avea în lot.

Lazio are avantajul că activează într-un campionat în care etapă de etapă are meciuri puternice. Faptul că au șansa să se califice direct în grupele Champions League dacă vor ocupa unul dintre primele patru locuri din clasament spune foarte mult și clar pornesc cu prima șansă.

Dar rămâne de văzut… Până la urmă, vom avea spectatorii de partea noastră. Nu joacă mereu milioanele, dar procentul în care au câștigat echipele mai valoroase este covârșitor. Faptul că mai apare și câte o minune uneori nu înseamnă că aceasta este regula. S-a demonstrat că în zece oameni ei au fost în continuare foarte puternici, au avut posesia, au blocat acțiunile noastre.

Nu au avut nici ei foarte multe ocazii de gol, una singură dacă excludem golul lui Immobile. În rest, dacă nu ar fi existat acel fault asupra lui Krasniqi, am fi discutat despre cea mai mare ocazie a jocului, când ar fi scăpat singur cu portarul”, a mai spus Cristi Balaj despre meciul de joi cu Lazio.

Ca și cum valoarea lui Lazio nu ar fi fost de ajuns, CFR Cluj mai are o problemeă foarte mare la retur. De fapt, două… doi dintre jucătorii de bază ai lui Dan Petrescu, din cauza cumului de cartonașe galbene. Cât vor conta aceste absențe, ne spune tot Cristi Balaj.

„Boateng e o pierde mare în mod special. La Yuri mai găsim soluții în plan defensiv, la mijloc suferim dacă Boateng lipsește. El chiar este o pierdere, Și nu neapărat pentru că nu am avea alți jucători valoroși… Din punctul meu de vedere, Boateng este unul dintre cei mai buni jucători pe care i-am văzut în România. Un mijlocaș defensiv extraordinar. Dacă are și o zi bună, e de neoprit”, și-a încheiat președintele lui CFR Cluj intervenția la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

