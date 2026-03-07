Patru transferuri la FCSB după ce a ratat play-off-ul: „Gigi Becali e rănit! La cât a investit, nu i-a căzut bine!”. Exclusiv 

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali îi recomandă patru transferuri tari lui Gigi Becali, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Celebrul agent FIFA e convins că vărul său este extrem de dezamăgit având în vedere contraperformanța istorică a roș-albaștrilor.

Giovanni Becali, sfaturi pentru Gigi Becali. Ce transferuri trebuie să facă FCSB

FCSB mai are un singur obiectiv în acest sezon: calificarea în Conference League, prin intermediul barajului din play-out. Gigi Becali este atât de amărât că echipa sa n-a prins top 6 încât a intrat în „silenzio stampa”. până când roș-albaștrii nu vor prinde cupele europene.

„Cred că dacă câștigă ultimul meci și vede cam cine ar fi a 8-a cu care face baraj la final, începe să vorbească. Și după cu a 3-a sau a 4-a, în funcție de Cupă… Asta e, mai are o șansă. E fotbal, el încă e în cărți. El ia locul 7 fără probleme. Acum trebuie să se intereseze cine ar fi locul 8. Joacă barajul, bate și intră iar unde a fost.

Eu spun că între timp el trebuie să facă rost de jucători, de 4-5 jucători. Gigi trebuie să își ia 4-5 jucători importanți. Plecarea lui Șut a lăsat un loc acolo. Un mijlocaș, un fundaș central, poate chiar doi. Tineri! Să aibă o perioadă de 5-6 ani să continue așa. O să coste niște bani. Un fundaș stânga”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

FCSB l-a ratat pe Kevin Ciubotaru

Unul dintre fotbaliștii din SuperLiga pe care îl doreau cei de la FCSB era Kevin Ciubotaru (22 de ani). Giovanni Becali a făcut marele anunț. „Din păcate, cel care îi trebuia lui Gigi a plecat în America, am auzit.

Kevin Ciubotaru a semnat în SUA. Eu îl luam la FCSB. Ei spun că Pantea joacă și stânga și dreapta… tot îl plimbă așa. E un jucător bun, dar nu știu dacă titular”, a adăugat celebrul agent FIFA.