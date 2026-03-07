Patru transferuri la FCSB după ce a ratat play-off-ul: „Gigi Becali e rănit! La cât a investit, nu i-a căzut bine!”. Exclusiv 

Giovanni Becali îi recomandă patru transferuri tari lui Gigi Becali, după ce FCSB a ratat play-off-ul. Celebrul agent FIFA e convins că vărul său este extrem de dezamăgit având în vedere contraperformanța istorică a roș-albaștrilor.
FCSB mai are un singur obiectiv în acest sezon: calificarea în Conference League, prin intermediul barajului din play-out. Gigi Becali este atât de amărât că echipa sa n-a prins top 6 încât a intrat în „silenzio stampa”. Latifundiarul din Pipera nu are de gând să mai dea declarații până când roș-albaștrii nu vor prinde cupele europene.
„Cred că dacă câștigă ultimul meci și vede cam cine ar fi a 8-a cu care face baraj la final, începe să vorbească. Și după cu a 3-a sau a 4-a, în funcție de Cupă… Asta e, mai are o șansă. E fotbal, el încă e în cărți. El ia locul 7 fără probleme. Acum trebuie să se intereseze cine ar fi locul 8. Joacă barajul, bate și intră iar unde a fost.
Eu spun că între timp el trebuie să facă rost de jucători, de 4-5 jucători. Gigi trebuie să își ia 4-5 jucători importanți. Plecarea lui Șut a lăsat un loc acolo. Un mijlocaș, un fundaș central, poate chiar doi. Tineri! Să aibă o perioadă de 5-6 ani să continue așa. O să coste niște bani. Un fundaș stânga”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.
Unul dintre fotbaliștii din SuperLiga pe care îl doreau cei de la FCSB era Kevin Ciubotaru (22 de ani). Fundașul stânga de la Hermannstadt nu va ajunge însă la campioana României și va merge să joace în SUA. Giovanni Becali a făcut marele anunț. „Din păcate, cel care îi trebuia lui Gigi a plecat în America, am auzit.
Kevin Ciubotaru a semnat în SUA. Eu îl luam la FCSB. Ei spun că Pantea joacă și stânga și dreapta… tot îl plimbă așa. E un jucător bun, dar nu știu dacă titular”, a adăugat celebrul agent FIFA.