„Patru vă dăm! Ați venit degeaba!”. Fenerbahce, întâmpinată cu ostilitate de fanii lui FCSB. Video

În frunte cu antrenorul italian Domenico Tedesco, delegația lui Fenerbahce a ajuns la Arena Națională cu un autocar cu aproximativ două ore înaintea startului meciului cu FCSB din ultima etapă a fazei principale din Europa League.

Cum au fost primiți turcii la Arena Națională înaintea meciului FCSB – Fenerbahce din Europa League

Suporterii campioanei României aflați în acele momente în parcarea stadionului s-au arătat extrem de optimiști în perspectiva acestei partide. Unul dintre susținătorii echipei roș-albastre a încercat chiar să „lucreze” la psihicul turcilor și le-a transmis acestora următorul mesaj, pe care bineînțeles că ei nu au avut cum să îl înțeleagă, fiind în limba română: „Patru vă dăm, patru! Degeaba ați venit!”.

În schimb, în mod firesc, cu totul alta a fost starea de spirit în momentul în care a ajuns la stadion și autocarul celor de la FCSB. Antrenorul Elias Charalambous a fost cel mai ovaționat, ca o dovadă de susținere totală din partea fanilor și controverse de la

Un suporter al lui Fenerbahce a fost reținut de jandarmi înaintea meciului

Pe de altă parte, s-a produs și un moment tensionat în acest context de dinaintea meciului. Un suporter al lui Fenerbahce destul de recalcitrant a fost reținut de forțele de ordine prezente la Arena Națională din cauza comportamentului său, moment surprins în exclusivitate de reporterii FANATIK prezenți joi seară la stadion.

Suporter al lui Fenerbahce reținut de jandarmi înaintea meciului cu FCSB

Gigi Becali a confirmat cedarea lui Denis Alibec la Farul Constanța

Cu doar câteva ore înainte de startul meciului FCSB – Fenerbahce, , chestiune care ar urma să se producă însă doar cu o anumită condiție:

„Îl las gratis la Farul, dar să vedem dacă se înţeleg. Nu vreau niciun ban pe el, totul e ca el să se înţeleagă acolo. Nu ştiu dacă salariu sau altceva, dar eu am transmis că la Farul îl las gratis. Numai de Alibec n-am avut eu chef azi”.