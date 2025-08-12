Patrule de jandarmi înarmați la metroul din București. Cum explică autoritățile o astfel de măsură: „Solicitați-le sprijinul!”

În ultimele zile, călătorii au putut observa cum mai multe patrule de jandarmi au defilat pe peroanele stațiilor de metrou din București. Nu doar că aceștia s-au plimbat printre cetățeni, dar erau și înarmați, stârnind curiozitate și chiar îngrijorare în rândul bucureștenilor.

ADVERTISEMENT

Patrule de jandarmi înarmați la metroul din București

Pasagerii au surprins mai multe imagini cu a Jandarmeriei Române patrulând pe peroane, dar și în zonele de acces. Această desfășurare de forțe i-a îngrijorat pe unii cetățeni care, deși în alte state europene acest lucru este normal, în România se întâmplă doar în caz de forță majoră.

Pentru că jandarmii erau și înarmați, la prima vedere totul părea ca dintr-un alt film. Mulți s-au gândit că urmează să se întâmple ceva rău în București, însă Jandarmeria Română a venit rapid cu explicații. Potrivit instituției, prezența jandarmilor la metroul din Capitală are un rol strict preventiv.

ADVERTISEMENT

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei.

Trupe speciale cu arme prin oraș

Cât privește echipamentul agenților, completat cu arme voluminoase ce inspiră temere, Jandarmeria a explicat că aceasta este forma în care în rândul populației.

ADVERTISEMENT

Mai mult, echipele astfel înfățișate nu au rol doar de descurajare a posibililor infractori, ci și pentru o intervenție rapidă și eficientă în caz de nevoie. Instituția a făcut apel la populație să ceară ajutorul jandarmilor atunci când se simt în pericol iminent.

ADVERTISEMENT

„Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie”, mai precizează Jandarmeria România în postarea de pe pagina oficială de Facebook, care a adăugat că cine dorește, poate chiar să se fotografieze alături de agenții speciali de intervenție.