News

Patrule de jandarmi înarmați la metroul din București. Cum explică autoritățile o astfel de măsură: „Solicitați-le sprijinul!”

Mai multe patrule de jandarmi înarmați și echipați complet au fost văzute la metroul din București. Românii i-au surprins în acțiune
Raluca Alexe
12.08.2025 | 15:35
Patrule de jandarmi inarmati la metroul din Bucuresti Cum explica autoritatile o astfel de masura Solicitatile sprijinul
Jandarmi înarmați au fost surprinși la metroul din București / sursa: colaj Fanatik

În ultimele zile, călătorii au putut observa cum mai multe patrule de jandarmi au defilat pe peroanele stațiilor de metrou din București. Nu doar că aceștia s-au plimbat printre cetățeni, dar erau și înarmați, stârnind curiozitate și chiar îngrijorare în rândul bucureștenilor.

ADVERTISEMENT

Patrule de jandarmi înarmați la metroul din București

Pasagerii au surprins mai multe imagini cu echipele Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române patrulând pe peroane, dar și în zonele de acces. Această desfășurare de forțe i-a îngrijorat pe unii cetățeni care, deși în alte state europene acest lucru este normal, în România se întâmplă doar în caz de forță majoră.

Pentru că jandarmii erau și înarmați, la prima vedere totul părea ca dintr-un alt film. Mulți s-au gândit că urmează să se întâmple ceva rău în București, însă Jandarmeria Română a venit rapid cu explicații. Potrivit instituției, prezența jandarmilor la metroul din Capitală are un rol strict preventiv.

ADVERTISEMENT

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei.

Trupe speciale cu arme prin oraș

Cât privește echipamentul agenților, completat cu arme voluminoase ce inspiră temere, Jandarmeria a explicat că aceasta este forma în care structurile speciale de intervenție trebuie să se prezinte în rândul populației.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Mai mult, echipele astfel înfățișate nu au rol doar de descurajare a posibililor infractori, ci și pentru o intervenție rapidă și eficientă în caz de nevoie. Instituția a făcut apel la populație să ceară ajutorul jandarmilor atunci când se simt în pericol iminent.

ADVERTISEMENT
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului...
Digisport.ro
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită

„Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie”, mai precizează Jandarmeria România în postarea de pe pagina oficială de Facebook, care a adăugat că cine dorește, poate chiar să se fotografieze alături de agenții speciali de intervenție.

ADVERTISEMENT
Marcel Ciolacu, atac la Bolojan după ce inflația a explodat. Ce măsuri ar...
Fanatik
Marcel Ciolacu, atac la Bolojan după ce inflația a explodat. Ce măsuri ar aplica acum fostul premier: „Guvernul nu poate sta cu mâinile în sân”
Rromii plecați din România i-au adus la disperare pe polițiștii din Berlin. Statul...
Fanatik
Rromii plecați din România i-au adus la disperare pe polițiștii din Berlin. Statul german e acuzat de complicitate cu migranţii
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul...
Fanatik
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care nu renunță!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mitică Dragomir l-a sunat pe Radu Naum și l-a amenințat fără pic de...
iamsport.ro
Mitică Dragomir l-a sunat pe Radu Naum și l-a amenințat fără pic de rușine: 'Presiune reală'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!