Paul Anton a vorbit despre plecarea de la Dinamo după eșecul din Cupă: „Am contract, îl respect și dau 100% pentru acest club”

Paul Anton a vorbit în premieră despre plecarea de la Dinamo după înfrângerea cu Astra Giurgiu din seminfinalele Cupei României. Mijlocașul central a mărturisit că vrea să își respecte contractul și dă totul pentru Dinamo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dinamo a pierdut dramatic calificarea la penalty-uri în fața celor de la Astra Giurgiu, în ciuda unui gol senzațional marcat de Andrei Radu în minutul 90 și care a dus meciul în prelungiri.

Dusan Uhrin a fost un car de nervi și a fost extrem de afectat de ratarea calificării, după a avut emoții mari și nu a putut să se uite la loviturile de pedeapsă. În schimb, Paul Anton nu a părut la fel de afectat după ratarea calificării.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Paul Anton se gândește deja la meciul cu FC Argeș: „De mâine ne gândim doar la Pitești”

Paul Anton, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo, a declarat la finalul meciului dramatic cu Astra Giurgiu că echipa trebuie deja să se gândească la următorul meci din Casa Pariurilor Liga 1, unde „câini” se vor întâlni în penultima etapă a playout-ului cu FC Argeș.

„Întradevăr, nu a fost de ajuns în seara asta. Am făcut un meci bun și am avut destule situații în care puteam să marcăm. Nu am reușit să marcăm golul doi, iar la penalty se știe că e loterie.

ADVERTISEMENT

Sunt emoții până la final. Suntem pe un trend bun. Am jucat bine și asta ne dă încredere. Mergem la Pitești să câștigăm și să evităm barajul. E atmosfera bună în vestiar, dar e o supărare în seara asta. Mergem mai departe și de mâine ne gândim doar la Pitești”.

Paul Anton, înjurat de fanii lui Dinamo la finalul meciului cu Astra Giurgiu: „Se întâmplă la fotbal”

La finalul partidei dintre Dinamo și Astra Giurgiu a avut loc un alt moment tensionat în care Paul Anton a fost înjurat de un grup de suporteri ai lui Dinamo, care s-au strâns la stadion și s-au făcut auziți pe parcursul partidei încurajându-și echipa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„A fost la final de meci o mică chestie (n.r. a fost înjurat de câțiva suporteri). Nu e nicio problemă, se întâmplă la fotbal. Așa e. Nu știu, noi ne gândim la meciul cu Pitești și apoi vedem. Eu mai am un an contract cu Dinamo și nu trebuie să mă gandesc eu la asta.

Am contract, îl respect și dau 100% pentru acest club și tricou. Sunt câțiva jucători care au primit bani, dar nu la toată lumea. Am înțeles că din salarii (n.r. s-au plătit), dar în funcție de banca fiecaruia. Asta e singura problemă”, a spus Paul Anton la finalul partidei cu Astra Giurgiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Suporterii din programul DDB s-au ținut de cuvânt și au plătit o parte din salarii jucătorilor

Fanii-acționari din programul DDB au dat din nou dovadă de dragoste nemărginită și sacrificiu pentru echipă și au început încă de ieri să plătească un prim salariu jucătorilor, așa cum au anunțat înainte de meciul cu Astra Giurgiu: „DDB A ÎNCEPUT SĂ PLĂTEASCĂ SALARII RESTANTE. Virarea banilor în conturile jucătorilor a început încă de ieri și continuăm. Toți băieții vor primi un salariu sau chiar două, în unele cazuri, pentru că vrem să îi aducem pe toți cu salariile achitate inclusiv pe luna martie”, au anunțat triumfător fanii.

Situația este din ce în ce mai grea, unii dintre jucători având restanțe salariale de chiar trei luni și mulți dintre ei se temeau că acești bani primiți ca prime de victorie, ar putea fi scăzuți din salarii: „Deși DDB a livrat mereu ce a promis, experiența de ani de zile a jucătorilor în fotbalul românesc îi face să fie circumspecți. Suntem convinși însă că acum au înțeles, odată pentru totdeauna, ce le propune DDB”, au scris cei de la PCH într-un comunicat menit să îi liniștească pe jucători cu privire la acest aspect.

ADVERTISEMENT

„Inutil să repetăm că primele promise au fost achitate deja, integral, fără să le amestecăm cu drepturile salariale, dar o facem, ca să fie limpezi pentru toată lumea principiile după care ne ghidăm! RAPORTURILE DINTRE NOI ȘI JUCĂTORI NU SE VOR MODIFICA VREODATĂ. Suporterii vom continua să îi susținem în toate modurile posibile. Jucătorii nu trebuie decât să onoreze contractele și tricoul sfânt.TOT CE LE CEREM ESTE SĂ SE RESPECTE ȘI SĂ DEA TOT CE POT ÎN TEREN”, a concluzionat în cadrul aceluiași comunicat Peluza Cătălin Hîldan.