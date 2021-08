Paul Anton a plecat în Spania să semneze cu Ponferradina: „Ne-am înțeles!” . Interviu exclusiv după despărțirea de Dinamo

„ ” la Dinamo a ajuns la final, iar jucătorul are deja mai multe oferte din străinătate și din Liga 1.

FANATIK a scris în premieră despre , iar jucătorul de 30 de ani a vorbit pentru site-ul nostru despre acest subiect și despre toată perioadă petrecută la Dinamo.

Paul Anton, aproape de un transfer la Ponferradina: „Ne-am înțeles, merg să fac vizita medicală!”

și-a încheiat socotelile cu Dinamo, însă nu a uitat prin tot cea a trecut în această perioadă. Mijlocașul central a recunoscut că este aproape să semneze cu Ponferradina și a vorbit în premieră și despre oferta de la Universitatea Craiova: „Într-un final, s-a terminat telenovela. Am renunțat la banii pe două luni și am ajuns în cele din urmă la o înțelegere amiabilă. Acum am discutat cu avocații și sper să fie totul bine. Probabil voi merge la Ponferradina. M-am înțeles, dar încă nu am semnat și nu e oficial”.

Din punct de vedere medical, Anton este recuperat, însă îi lipsește ritmul de joc și cel mai probabil vor mai dura câteva săptămâni până când va fi din nou pe teren: „Au fost ceva discuții între domnul Rotaru și Lucian Marinescu, dar alegerea mea e să plec în Spania. Sâmbătă ajung acolo să fac vizita medicală. Sunt ok. M-am antrenat normal de la sfârșitul săptămânii trecute și din punct de vedere medical sunt bine. Mai am nevoie de o săptămână sau două să mă pun la punct cu pregătirea fizică și abia aștept să joc”.

Jucătorul și-a făcut temele foarte bine legate de Ponferradina și a discutat cu fundașul central al spaniolilor, Alexandru Pașcanu, care joacă de un anacolo și speră că poate reveni la echipa națională: „Am vorbit și cu Pașcanu și am luat referințe despre ceea ce va fi acolo. El e mulțumit, pentru că e de un an la echipă și joacă meci de meci. A fost chemat la națională de acolo și sper să revin și eu la echipa națională. Important e să fiu sănătos și cel mai mult contează că voi fi liniștit mental și o să pot să fiu concentrat pe fotbal și pe pregătire”.

Paul Anton: „A fost cel mai greu an din cariera mea!” Ce reproșează conducerii lui Dinamo

Paul Anton a trecut prin momente grele la Dinamo, deși a venit cu planuri mari, iar dezamăgirea a fost altfel și mai mare: „Am trecut prin multe și până nu o să văd cum e acolo nu o să mă liniștesc. A fost un an destul de greu și dificil. Poate cel mai greu din cariera mea. Au fost multe speranțe, dorințe foarte mari și iluzii, iar pe parcurs s-a dovedit a fi cu totul și cu totul altceva. A fost un an greu de tot”.

Dinamovistul a explicat că nu a existat niciun conflict cu actuala conducere, iar reproșurile sale se îndreaptă doar către vechea conducere a „câinilor”: „Nu am nicio problemă cu cei din actuala conducere. Problemele au fost cu alte persoane. Cu domnul Mureșan au fost doar câteva neînțelegeri și interpretări ale unor oameni din presă. Am o relație super ok și în primul rând de respect. Și cu domnul Zăvăleanu la fel. Am fost dezamăgit de anumiți oameni care au fost factori de decizie în iarnă la club”.

Mi-e greu să spun care a fost cel mai greu moment pe care l-am trăit la Dinamo. A fost greu toată această perioadă și problemele care au venit una după alta. Am suferit și a fost și presiunea clasamentului și toată lumea se gândea la retrogradare. Nu e deloc greu să gestioneze o astfel de perioadă. – Paul Anton

Ce l-a impresionat la Dario Bonetti: „Îmi place foarte mult!”

Paul Anton a fost impresionat de în perioada scurtă în care a lucrat cu italianul și a explicat care sunt principalele sale calități: „Cu Dario Bonetti am lucrat excelent. Sincer, e un antrenor de la care ai foarte multe lucruri de învățat. În primul rând și calitate umană, pe urmă fotbalistic e foarte pregătit și foarte corect.

Are o misiune foarte grea și are nevoie de timp și răbdare și nu în ultimul rând de noroc. Îmi place foarte mult modul în care vede fotbalul și ce cere de la jucători. Se vede că vine dintr-un campionat și dintr-o țară cu o cultură fotbalistică importantă. Contează foarte mult pentru jucătorii lui Dinamo ce a reprezentat Bonetti ca fotbalist”.

Atenția pentru tinerii jucători este una dintre prioritățile lui Bonetti, iar Anton a dezvăluit tacticile pe care le folosește la antrenamemte și cum le transmite jucătorilor permanent încredere: „Arată mult mai bine decât vârsta pe care o are și are o răbdare fantastică de a explica, de a repeta și a lucra cu fiecare jucător în parte, chiar și suplimentar. De câteva ori pe săptămână rămâne cu doi-trei jucători tineri după antrenamente să lucreze.

Și anumite scheme tactice dacă nu ies le repetă până le facem perfect. Și poate cel mai important, știi că are încredre în tine tot timpul! Niciun moment nu îți lasă senzația că e dezamăgit sau și-a pierdut încrederea în tine. Își asumă rezultatele negative și ia presiunea de pe jucător. Noi chiar am simțit asta și pentru un jucător e foarte important”.

Paul Anton anunță un sezon greu la Dinamo. Ce a vorbit cu Aleix Garcia și Isma Lopez

Paul Anton e conștient că pentru Dinamo va fi un sezon extrem de dificil, dar în același timp are mare încredere în foștii săi coechipieri, cât și în Bonetti: „Va fi un sezon foarte greu, dar dacă Dario Bonetti și băieții vor avea răbdare, se pot face lucruri bune, dar e nevoie de bani și de niște transferuri ale unor jucători cu experiență care să ajute echipa în momentele grele. Am foarte mare încredere în ei, dar au voie de timp.

este una dintre cele mai mari obstacole în opinia sa și a explicat care au fost ultimele sale discuții cu jucătorii spanioli care și-au depus memorii la FIFA: „Va fi foarte greu cu interdicția la transferuri. Am mai discutat amical cu Aleix Garcia și Isma Lopez, dar am vorbit despre alte lucruri. Nu sunt eu în măsură să negociez sau chestii de genul”.

Paul Anton consideră că a venit vremea ca Deian Sorescu să plece: „A dat 200% pentru Dinamo”

Paul Anton a vorbit despre transferul lui și e de părere că Dinamo ar trebui să îl lase să plece dacă va primi o ofertă foarte bună pentru jucător: „Deian Sorescu e un fotbalist care în acești trei ani și ceva de când e la Dinamo și-a demonstrat valoarea și respectul față de club. A făcut lucruri importante pentru club și cred că e momentul să facă pasul în străinătate la o echipă bună și să ajute financiar Dinamo.

E foarte greu de spus în acest moment dacă Dinamo are mai multă nevoie de jucătorul Sorescu sau de banii de pe transferul său. Cred că are nevoie ambele la fel de mult. Asta e problema. Trebuie analizat și pus în balanță. Și-a făcut treaba 200% față de club din punctul meu de vedere. Dacă e o ofertă corectă cred că ar trebui lăsat să plece”.

Anton a vorbit și despre transferurile pe care Dinamo ar fi putut să le facă în cazul în care interdicția la transferuri ar fi fost ridicată: „Dinamo ar fi arătat altfel cu Vinicius, Dragoș Grigore, Torje sau Nica. Sunt niște jucători cu experiență enormă, de certă valoare și care nu mai au nimic de demonstrat. Dar vorbim doar de ipoteze. Dacă ar fi venit ar fi fost cu totul și cu totul altceva”.

Ce spune Anton despre o revenire la Dinamo

Paul Anton a jucat pentru Dinamo în trei perioade diferite și este perceput ca un dinamovist adevărat. Cu toate acestea, consideră că e mult prea devreme pentru a vorbi despre o revenire la Dinamo, pe care însă nu o exclude: „Întotdeauna am încercat să fiu profesionist, să dau 100% pentru clubul la care am jucat, dar e prea devreme să spun acum dacă mă voi întoarce la Dinamo. Abia am plecat. Asta a fost istoria și nu are rost să discutăm despre întoarcerea mea la Dinamo”.

Paul Anton: „Am dat mereu 100% pentru Dinamo și nu am păcălit clubul, spre deosebire de alții”

Anton le răspunde și celor care l-au bănuit că nu a vrut să mai joace pentru Dinamo și a explicat că niciodată nu va încerca să profite de clubul care l-a legitimat: „Eu vreau ca suporterii să mă analizeze doar după evoluții mele din teren și cifrele din sezonul trecut cred că spun totul despre mine. Ce s-a întâmplat în afară sunt lucruri personale care chiar nu vreau să le discut. Fiecare suporter e liber și să gândească cum vrea.

Am dat mereu 100% pentru Dinamo și nu am păcălit clubul cu absolut nimic. Spre deosebire de alții. Cine mă cunoaște știe că nu îmi stă în caracter să refuz să joc. Am avut ghinion cu accidentarea și nu am putut să mă antrenez, dar să mai și joc. E alegerea fiecăruia cum vrea să mă catalogheze. Eu niciodată nu voi păcăli un club cât voi în fotbal”.

Viitorul jucător al lui Ponferradina are un sfat prețios pentru tinerii jucători ai lui Dinamo și știe unde aceștia mai au de lucrat: „Echipa clar nu are o bază de pregătire fizică, dar eu cred că și-au recăpătat ritmul de joc. Din punctul meu de vedere aș spune că cei tineri trebuie să se pună la punct cu masa musculară, ca să poată face față duelurilor unu contra unu. Nu cred că Dinamo a arătat ca o echipă obosită și fără vlagă, ci mai degrabă în duelurile fizice, din punct de vedere al forței. La cei tineri e normal ca masa musculară să nu fie extrem de musculară și aici cred că mai e de lucrat”.

Ce spune Paul Anton de meciul cu FC Argeș

„Din punctul meu de vedere meciul cu FC Argeș e extrem de important și nu datorită faptului că Dinamo vine după trei înfrângeri și moralul suporterilor e jos. Ci pur și simplu prin prisma clasamentului și a faptului că întâlnim o echipă care e în spate și cu o victorie te distanțezi. Urmează și o serie de meciuri grele și derby-ul cu Steaua. Bine, pentru Dinamo în momentul de față cam toate meciurile sunt dificile.

Cu multă atenție pe faza defensivă și un pic de șansă pe atac, Dinamo poate câștiga fără probleme cu Argeșul. Piteștiul însă eu zic că e o echipă bună și cu un antrenor cu multă dorință. A preluat echipa într-un moment greu și a făcut o performanță de lăudat. Chiar dacă au început sezonul slab eu zic că e o echipă bună a campionatului și are jucători cu experiență.

Personal mi-aș dori ca Robert Moldoveanu să spargă gheața și să reușească să înscrie. A trecut în toți acești ani prin foarte multe accidentări și chiar dacă ajută mult echipa în timpul meciului, un atacant are nevoie de goluri. Sper să marcheze. Suporterilor le transmit să fie din ce în ce mai mult alături de echipă. E nevoie de ei din toate punctele de vedere. Realitatea este că Dinamo este susținută financiar doar de ei și clubul își poate reveni doar prin ei până când se va găsi un investitor.

În final, vreau să mulțumesc în mod special Sindicatului Fotbaliștilor din România, pentru susținerea pe care mi-au oferit-o din primul moment și până la capăt. Chiar vreau să specific lucrul ăsta și îi sfătuiesc pe fotbaliștii din România să apeleze cu încredere la ei”, a declarat Paul Anton în exclusivitate pentru FANATIK.

Le mulțumesc colegilor mei pentru timpul pe care l-am petrecut împreună, am mare încredere în ei și la fel trebuie să facă și ei. Să fie mai uniți ca niciodată și sunt sigur că vor veni și rezulatele. Sunt jucători tineri talentați și trebuie să îl dubleze cu muncă și personalitate. Am foarte mare încredere în toți. – Paul Anton, fostul jucător al lui Dinamo.