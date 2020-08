Paul Anton le refuză pe CFR Cluj și Dinamo: „Trebuie să gândesc pentru familia mea”

Paul Anton a părăsit-o pe Samara, formația din Rusia unde a evoluat până acum, și este liber de contract. CFR Cluj și Dinamo București îl vor pe jucător.

Mijlocașul central de 29 de ani spune că a vorbit cu CFR Cluj și Dinamo despre un posibil transfer, însă, pentru moment, nu dorește să ia o decizie finală în legătură cu viitorul lui.

„Da, e corect, am discutat cu CFR și cu Dinamo, dar până nu e negru pe alb, nu pot spune nimic. Am o familie, am 29 de ani și trebuie să gândesc pentru familia mea. Până acum am ales România, am ales uneori poate sentimental, dar acum am o vârstă”, a comentat Paul Anton posibilitatea să se reîntoarcă în Casa Patiurilor Liga 1.



Cosmin Contra îl vrea neapărat pe Paul Anton la Dinamo

„Cred că am demonstrat ce pot în Liga 1. Perioada de transferuri e deschisă, vreau să mai aștept puțin să văd care e situația. Momentan, ținte mea este să găsesc afară un contract avantajos, sunt în discuții și cu mai multe echipe din străinătate”, a spus Paul Anton în cadrul emisiunii Digi Sport Matinal.

Cosmin Contra este noul antrenor al echipei din Ștefan cel Mare și este cel care își dorește să-l readucă pe Paul Anton în „Ștefan cel Mare”, deoarece cei doi au colaborat bine în trecut, inclusiv la naționala României. Paul Anton recunoaște că a vorbit cu fostul selecționer, dar în acest moment își dorește să joace în străinătate.

”Am avut o discuție cu Cosmin (n.r Contra), dar și cu Dan Petrescu. Discuții au fost, dar atât timp cât nu e nimic negru pe alb nu poți vorbi de o ofertă”, a adăugat Paul Anton.



A jucat la echipe obscure din străinătate



Pe site-urile de specialitate, Paul Anton este cotat la un milion de euro. Fotbalistul a evoluat în cariera sa la Samara, Anzhi, Dinamo București, Getafe, Pandurii Târgu Jiu, Gloria Bistrița, FCM Târgu Mureș și Delta Tulcea.

În 17 meciuri de campionat a evoluat fotbalistul pentru rușii de la Samara și a reușit să-și treacă numele pe lista marcatorilor de două ori.