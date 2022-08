Paul Diaconescu, prins de Justiţiarul de Berceni. Vedeta de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! voia să se întâlnească noaptea în parc cu o minoră

Paul Diaconescu a fost prins în flagrant de către Justițiarul de Berceni, un vlogger celebru pentru capcanele pe care le întinde pedofililor. Actorul, care este și participant al noului sezon ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”, voia să se întâlnească cu o minoră în vârstă de 15 ani, la ora 2 noaptea, într-un parc din Capitală. Asta în condițiile care el are 33 de ani.

Paul Diaconescu a vrut să se întâlnească cu o minoră în parc, la ora 2 noaptea. Cum se apără actorul

Atunci când s-a prezentat la fața locului, Paul Diaconescu a avut parte de o supriză. În fața lui a apărut Justițiarul de Berceni și echipa care l-a ajutat să-i întindă o cursă actorului.

ADVERTISEMENT

Paul Diaconescu a început să devină ușor agitat și inițial s-a apărat, justificând că nu are voie să iasă din casă pe timp de zi, în urma contractului semnat cu Protv, prin participarea la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”. De aici reiese și că el a fost eliminat din competiție.

Paul Diaconescu nu i-a propus totuși o relație intimă minorei (care face parte din echipa Justițiarului de Berceni-n.r), dar fapta lui s-a dovedit a fi imorală acceptând să se vadă cu o tânără, care nu are încă 18 ani împliniți.

ADVERTISEMENT

@Paul Diaconescu Eliminat de la emisiunea ,,Sunt celebru scoate-ma de aici” ,se întâlnește cu o minoră de 15 ani in parc la 2 noaptea. El a spus că motivul iesirii la această ora târzie este datorat interzicerii de a iesi din casă pe timp de zi ( de unde am dedus eliminarea din emisunea ,,Sunt celebru scoate-ma de aici”. “)

”Eu nu am invitat-o acasă, nu i-am propus nimic indecent. Am vorbit cu ea a doua oară live, am văzut-o la o petrecere. I-am văzut prietenul de atunci. Am întrebat-o dacă mai este cu el mi-a zis că s-au despărțit.

Am zis că cine știe ce se întâmplă, ea vrea să vorbească cu cineva. Mă consideram suficient de matur ca să pot să vorbesc”, a explicat actorul în timp ce a fost prins de Justițiarul de Berceni.

ADVERTISEMENT

Paul Diaconescu, căzut în capcana Justițiarului de Berceni, a vrut să înceapă o relație cu adolescenta

Înainte de a se vedea față în față, actorul a purtat discuții pe telefon cu adolescenta, care l-a întrebat dacă vrea să fie prieteni sau o relație, iar el a ales varianta a doua.

”Te-am întrebat, vrei să fim prieteni sau vrei să avem o relație? Și ai spus relație”, îi spune tânăra care l-a atras în capcană pe Paul Diaconescu.

ADVERTISEMENT

Atunci când i s-a spus că este imorală fapta lui, actorul a spus că:

”De ce este imoral, că de aia am venit să vorbesc cu voi (….) Nu ți-am spus că putem să avem o relație consumată, ți-am spus că am putea să vorbim pe bancă la ora asta.

ADVERTISEMENT

Este 1 jumătate noaptea. Ea a spus că poate ieși din casă, că atunci doarme mama ei, că vine pe o bancă să vorbească cu mine la ora asta”, s-a mai apărat actorul.

Justițiarul de Berceni nu a sunat la poliție. Care a fost motivul

În cele din urmă, Paul Diaconescu a dat mâna cu Justițiarul de Berceni și a plecat acasă. Vloggerul nu a sunat la poliție, deoarece concurentul de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” nu a întreținut raporturi sexuale cu minora. Justițiarul de Berceni a promis că va apărea întreaga filmare, care va explica demersul său de a nu contacta autoritățile.

Justițiarul de Berceni este faimos în lumea online-ului prin faptul că se dă drept minoră și vorbește cu presupuși pedofili. Atunci când dă ochii cu aceștia apelează la poliție.

Alexandru Constandachi, pe numele real, are 31 de ani și spune că s-a inspirat pentru acțiunea sa din emisiunea lui Christian Sabbagh, ”Poliția în acțiune”.