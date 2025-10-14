Paul Gascoigne, interviu sfâșietor! Cum i-a distrus viața dependența de alcool și trauma pe care nu o va uita niciodată. „Mi-a murit în brațe. Mă bântuia totul”

Puțini fotbaliști au reușit să atingă inimile oamenilor precum a făcut-o Paul Gascoigne. Fostul mijlocaș englez, idol în anii ’90, era un amestec unic de talent pur și autodistrugere. Dependența de alcool aproape că i-a adus sfârșitul. Gazza a izbucnit în lacrimi în timpul unui interviu, în timp ce vorbea despre marile traume ale vieții sale.

Astăzi, la 58 de ani, Paul Gascoigne continuă să lupte. . A fost internat din cauza problemelor cu alcoolul, dar a reușit să treacă și peste această mare cumpănă.

Paul Gascoigne a scris o carte autobiografică, în care și-a povestit viața. Acesta a prezentat lucrarea în cadrul unui interviu pentru televiziunea britanică TNT și nu și-a putut stăpâni emoțiile. Fostul mijlocaș de la Tottenham a izbucnit în lacrimi.

A băut 9 pahare de coniac și a fost declarat omul meciului în finală!

. Într-o poveste care pare mai degrabă scenariul unui film, fostul mijlocaș a relatat cum, într-o finală de cupă, a jucat sub influența alcoolului — și chiar a fost omul meciului.

„Era finala Cupei Ligii Scoției. La pauză, antrenorul m-a întrebat dacă am băut. I-am spus că nu. Mi-a zis: «Du-te și ia una». Așa că am băut nouă pahare de coniac, am ieșit pe teren, am dat două goluri și am fost desemnat omul meciului. Dar n-am mai fost lăsat la petrecerea de după, pentru că băusem deja destul la pauză!”, a povestit Gazza.

Cine a fost omul care l-a salvat pe fostul mare fotbalist englez

După ce și-a agățat ghetele în cui, problemele s-au ținut lanț de el. Fostul mare fotbalist a povestit cum a rupt legătura cu familia și cum a fost internat forțat de tatăl său într-un centru de dezintoxicare, pentru a scăpa de dependența de alcool.

„Am rupt legătura cu mama și tata pentru trei luni. A fost groaznic. M-a distrus. După aceea au apărut drogurile. Nu mai eram eu. Noroc că tata m-a internat. A fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat vreodată.

A fost una dintre cele mai grele, dar și cele mai bune experiențe. Am învățat să privesc viața altfel. Îmi lipsește tata enorm. Poate, dacă nu mă ajuta el atunci, nu mai eram aici”, a mai spus fostul mare mijlocaș, cu lacrimi în ochi.

Trauma care l-a bântuit pe Gazza toată viața. Un prieten i-a murit în brațe

Nici copilăria lui Gazza nu a fost una liniștită. Fostul fotbalist a trecut printr-o adevărată traumă pe când avea doar 10 ani. Fratele unui prieten de-al său a murit chiar în brațele lui, în urma unui accident rutier. Paul a fost dus la psihiatru de mama sa, întrucât nu mai reușea să adoarmă noaptea din cauza acestui incident teribil.

„Aveam grijă de fratele mai mic al unui prieten. Am ieșit dintr-un magazin și i-am zis să alerge după mine. A făcut un pas în față și o mașină l-a lovit. Am fugit spre el și l-am luat în brațe. Credeam că respiră, i se mișca buza… dar murise. Mi-a murit în brațe. Mă bântuia totul. Îmi făceam zgomote ciudate, tremuram. Fotbalul a fost singurul lucru care m-a scos din iadul ăla. Pe teren uitam cine sunt”, și-a amintit Paul Gascoigne.

Paul Gascoigne și-a abuzat fosta soție. Dezvăluiri incredibile. „Cel mai jos punct al vieții mele”

Viața personală a lui Gazza a fost, la rândul ei, un carusel de excese, abuzuri și regrete. În cartea sa, el admite că mariajul cu Sheryl a fost o greșeală de la început. Paul a recunoscut că și-a bătut fosta parteneră, care, deși a suferit enorm, i-a fost alături în momentele delicate.

„Căsnicia a fost un dezastru. Într-o noapte, la Gleneagles, am pierdut controlul, am lovit-o și am împins-o. Am regretat totul imediat. A fost cel mai jos punct al vieții mele”, a relatat Gazza.

Cu ce se ocupă, în prezent, Paul Gascoigne

Paul Gascoigne a fost simbolul naționalei Angliei în anii ’90. Britanicii au ajuns până în semifinale la Campionatul Mondial din 1990, acolo unde au fost eliminați dramatic de Germania, iar la Euro 1996 a înscris cel mai frumos gol al turneului.

Astăzi, Gazza trăiește retras în Poole, un orășel de coastă din sudul Angliei. Are zile mai bune și zile mai grele, dar își continuă lupta cu dependența, sprijinit de prieteni și de fani. A fost internat de mai multe ori în ultimii ani.

„Încă am zile când e greu. Dar învăț să fiu recunoscător. Îmi place să pescuiesc, să merg pe plajă. Încerc să nu mai fug de mine. Oamenii îmi spun că am fost un geniu. Eu le spun că am fost doar un tip care a iubit fotbalul mai mult decât orice”, au fost cuvintele lui Paul Gascoigne, într-un interviu pentru TNT.