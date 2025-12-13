Paul Iacob a revenit în Giulești și și-a adus aminte de plecarea de la Rapid: „Nu am fost lăsat să mă antrenez!”. Video

ADVERTISEMENT

Paul Iacob a venit la Rapid în vara anului 2022 și, la un moment dat, era titular de drept. A suferit, însă, o accidentare, iar de atunci, pentru el, a început calvarul. După revenire, fundașul nu s-a mai aflat în anturajul primei echipe, iar clubul a făcut tot posibilul să-l vândă. Într-un final a și reușit, iar de la jumătatea lunii august fotbalistul îmbracă tricoul Oțelului. Despărțirea de alb-vișinii i-a lăsat, însă, un gust amar.

Ce l-a deranjat pe Paul Iacob în perioada petrecută la Rapid

După 63 de partide pentru Rapid, cu tristețe în suflet. Nu neapărat modul că a plecat l-a deranjat, ci atitudinea clubului față de el, care i-a interzis să ia parte, în ultima perioadă, la ședințele de pregătire.

“Nu m-a deranjat faptul că am plecat, ci faptul că nu am fost lăsat să mă antrenez cu echipa. În vară, au mai fost jucători la care s-a renunțat, dar cărora li s-a spus să se antreneze cu echipa până își găsesc echipă. Asta m-a deranjat, nu am fost lăsat să mă antrenez cu echipa”, a spus Paul Iacob, după ce .

Ce planuri are după golul senzațional din Giulești

Paul Iacob a presimțit că va înscrie, mai ales că, înainte de meci, s-a gândit cum va celebra o eventuală reușită contra fostei sale formații.

“M-am gândit dinainte ce voi face dacă voi înscrie. Chiar am vorbit cu cineva și am spus că normal mă voi bucura în sinea mea pentru echipă, dar cu siguranță că nu pot afișa acea bucurie în fața suporterilor. Până la urmă, am trăit clipe foarte frumoase în Giulești, a rămas a doua mea casă. E primul meu gol pentru Oțelul, sper să nu fie și ultimul, sper să mai înscriu. Dacă nu din lovituri libere, atunci din corner sau cu capul. În orice mod, doar să-mi ajut echipa”, a spus Paul Iacob.

Ce i-a spus Marian Aioani după golul încasat

În minutul 80, Paul Iacob l-a surprins pe Marian Aioani cu un șut din lovitură liberă, care s-a dus sub bara transversală. , iar la final i-a spus fostului său coleg de ce nu a putut interveni, de fapt, în acel moment.

“M-am simțit ok, la încălzire lumea mă striga, mă saluta. N-am simțit o apăsare neapărat. Pur și simplu, m-am bucurat de atmosferă și a fost o seară frumoasă. În altă zi, poate nu dădeam nici eu atât de bine. În altă zi, cred că ar fi putut să o scoată, chiar dacă nu i se poate reproșa nimic. Până la urmă, o execuție frumoasă nu-l poate învinovăți pe Marian. Fac antrenamente, încerc să șutez cât mai bine. Nu întotdeauna îți iese, ai o singură lovitură meci și trebuie să fii foarte concentrat. Din ce mi-a zis Marian, mingea a intrat în lumină și nu a mai văzut-o”, a mai spus fundașul.

