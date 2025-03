Paul Papp „a explodat” la flash-interviu! Și-a pus la zid doi adversari: „Zici că am tras cu arma! Mi-a spus că sunt o fetiță!”

În primul meci de la , . La finalul partidei de la Clinceni, Paul Papp a analizat prestația echipei sale, dar a vorbit și despre „disputele” pe care le-a avut în timpul jocului cu doi dintre adversari.

Ce a declarat Paul Papp după Unirea Slobozia – Petrolul 0-0

Etapa a doua a play-out-ului din Superligă a debutat cu o remiză albă la Clinceni între Unirea Slobozia și Petrolul. Deși au tras 23 de șuturi, cele două formații au reușit să cadreze doar două dintre ele, iar duelul s-a încheiat fără goluri. Ploieștenii au rămas în zece oameni în minutul 76, după eliminarea lui Keita, dar gazdele nu au reușit să profite și echilibrul numeric s-a restabilit spre final, Akhmatov fiind și el eliminat.

La finalul întâlnirii, Paul Papp a recunoscut că evoluția Petrolului a fost una sub așteptări, iar apărătorul a vorbit și despre duelurile pe care le-a avut în timpul jocului cu doi dintre adversari, Florin Purece și Jakub Vojtus.

„Suntem dezamăgiți, nu am făcut un joc foarte bun, pot să spun că am făcut un joc slab. Nu asta este fața noastră, putem mai mult. Dacă vrem să sperăm la un loc dintre cele fruntașe trebuie să reglăm lucrurile. Trebuie să arătăm mai mult fotbal, am fost slabi, trebuie să spun adevărul.

(n.r. Ai avut niște meciuri cu Vojtus) Nu știu ce meciuri, eu dacă pun mâna pe atacant, imediat mi se atrage atenția. El trebuia să primească galben în minutul 5, nu e normal, aici e nesportiv. Eu nu vorbesc urât, dar mie mi se vorbește urât. Eu nu lovesc, dar pe mine mă lovesc, eu doar îmi iau distanță. L-am împins pe Purece zici că am tras în el cu arma, l-am împins puțin să-l predau. Așa se predă un om.

Normal că au existat (n.r. dueluri cu Vojtus). Tot timpul mi-a spus că sunt o fetiță și că mă plâng, dar eu nu mă plângeam (n.r. râde). În fine, așa sunt meciurile de fotbal, așa cred că trebuie să arate orice duel și așa o să joc până la final” a declarat fundașul pentru .

Gicu Grozav: „Totul depinde de noi”

Titular contra Unirii Slobozia, Gicu Grozav a reacționat după remiza obținută de echipa sa. „Am luat un punct după un meci foarte greu. Știam că ne așteaptă o partidă grea aici la Clinceni. Pe de o parte, sunt supărat puțin că nu am reușit să luăm toate cele trei puncte. Dar, dacă stau să mă gândesc, acum, la cald, puteam și să pierdem” a afirmat experimentatul fotbalist.

Meciul de la Clinceni a fost primul din cel de-al doilea mandat al lui Mehmet Topal la Petrolul, tehnicianul turc fiind readus la echipă după despărțirea de Adrian Mutu. „(n.r. Cum e cu Mehmet Topal?) E bine. Părerea mea e că totul depinde de noi. Bine, depinde și de antrenor, dar până la urmă noi jucăm, noi intrăm pe teren și noi trebuie să demonstrăm că putem să jucăm la Petrolul. (n.r. Ce nu a mers cu Adi Mutu?) Nu vreau să intru eu în detalii, asta conducerea trebuie să o zică. Sunt multe alte lucruri pe lângă cele sportive. Puteți să întrebați conducerea” a afirmat Grozav.