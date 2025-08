Paul Papp a luat foc în direct pe arbitrul Marcel Bîrsan: „Ce scrii tu, mă, în raport? Eu țin cu echipa mea”

, după ce a fost învinsă cu scorul de 2-1 de UTA. Formația antrenată de Liviu Ciobotariu a avut mai multe ocazii, dar a fost pedepsită pe contraatac. După fluierul final, Papp a avut un discurs dur la adresa arbitrajului.

Paul Papp, discurs tăios la adresa lui Marcel Bîrsan: „Mă simt vânat și totă România vede asta”

Paul Papp a tras concluziile după meciul pierdut de Petrolul în fața celor de la UTA. Experimentatul fotbalist din defensiva găzarilor este de părere că echipa sa merita toate cele trei puncte.

Mai mult decât atât, la adresa arbitrajului, iar acum Marcel Bîrsan a fost cel vizat de fundașul formației antrenate de Liviu Ciobotariu.

„Ce ar mai fi de spus? am pierdut trei puncte importante acasă. Cred că toată lumea care a văzut meciul a văzut că Petrolul a condus, a dictat ritmul. Noi trebuia să câștigăm. Cred că azi noi meritam pe deplin victoria, au fost mai inteligenți ca noi, mai pragmatici.

Noi am dominat copios, am dictat ritmul. Știam că au echipă de contraatac. Au avut doar mingi lungi și cam atât. Cred că am făcut un meci foarte bun și sper să continuăm cu același joc bun, dar cu alte rezultate”.

Paul Papp: „Lăsați-ne să jucăm bărbătește”

„Multe lucruri sunt de spus, frustrante. La cornerul din care a ieșit golul lor, eu cred că am dat în minge și adversarul m-a lovit. Mi-au dat galben la primul fault, l-am călcat din greșeală. Nu înțeleg.. Au tras de timp și după să le dau mingea înapoi.

Bîrsan a zis că vine la mine și că scrie în raport. Ce scrii tu mă în raport? Eu țin cu echipa mea. Mereu îmi atrag atenția, au început din a doua etapă. Nu înjur, nu dau cu cotul. Mă simt vânat și totă România vede asta.

Trebuie să fim puțin realiști, imediat fault. Faultul din care a ieșit primul gol al lor, nu a fost fault. Lăsați-ne să jucăm bărbătește. Discursurile mele au avut efecte negative. Eu sunt sincer, trebuie să ne lase să jucăm, suntem bărbați”, a declarat Paul Papp la flash-interviu.