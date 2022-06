Paul Papp are planuri mari cu Universitatea Craiova în noul sezon: „Să luăm titlul… Am face istorie!”

Fanii Universității Craiova încă așteaptă primul triumf în Liga1 în ”era” Mihai Rotaru. Au fost aproape de câștigarea campionatului, dar l-au ratat, mereu, la mustață. Pentru viitoarea stagiune obiectivul e același.

Paul Papp: ”Toată lumea îşi doreşte performanţă”

În ultimele trei ediții de campionat Universitatea Craiova a luptat mereu aproape de final pentru trofeul pe care îl așteaptă de când finanțatorul Mihai Rotaru a decis să se implice în fotbal.

De fiecare dată, însă, oltenii au trebuit să se mulțumească cu medaliile de bronz. Și pentru stagiunea viitoare a competiției interne oltenii au același obiectiv – câștigarea campionatului.

Dacă îl vor realiza va fi un moment istoric spune internaționalul Paul Papp. Fotbalistul cu 45 de meciuri în tricoul alb-albastru, evoluează în Bănie din 2020 și singurul trofeu care îi lipsește este cel de campion.

”Nu cred că e o mare agitaţie la Universitatea Craiova. Este un profesionalism şi o cerinţă foarte mare de a face performanţă. Agitaţie nu cred că este, toată lumea îşi doreşte să facă performanţă, şi cred că este normal ca la un club de talia Universităţii Craiova să se vrea performanţa.

Sper să iau un titlu cu Universitatea Craiova, am face istorie. Când am semnat, am spus că vreau să iau trofee. Cupa României şi Suercupa am luat-o, lipseşte doar titlul.

Sper să mergem până în grupele Conference League, este unul dintre cele mai importante obiective”, a transmis apărătorul de 32 de ani, , pentru

Echipa națională, capitol (aproape) închis pentru Paul Papp

Fotbalistul Universității Craiova are în palmares și 20 de meciuri sub tricolor. I-ar plăcea să revină în circuitul echipei naționale, dar simte că nu este dorit.

”Am fost într-un moment bun şi nu s-a apelat la mine, nu cred că sunt în cărţi acolo, din ce simt. Toată lumea speră la echipa naţională, dar simt că nu e loc”, a explicat fotbalistul.

Ultima oară când clujeanul a îmbrăcat tricoul ”tricolor” s-a întâmplat pe 8 octombrie 2015, într-un meci cu Finlanda 1-1, din preliminariile EURO 2016.

Ce planuri de viitor are și cine este modelul lui Paul Papp în antrenorat

Paul Papp, la cei 32 de ani ai săi, un fotbalist care este departe de a-și fi spus ultimul cuvânt în fotbal. Apărătorul central nu ascunde faptul că și-ar dori o carieră în antrenorat, după ce va agăța ghetele în cui.

Noul tehnician al Universității Craiova, , este genul de antrenor care îl inspiră pe fostul campion al României.

”Fiecare antrenor vine cu perceptiile lui despre fotbal. Domnul Balint este un antrenor tânăr, dar cu experienţă, a pornit de jos şi nu a sărit etapele.

În opinia mea, este foarte important, şi eu vreau să urmez acelaşi curs, cred că aşa este sănătos, să o iei de jos, să încerci să ajungi cât mai sus, să nu sari etapele. Îl apreciem foarte mult, sperăm să facem treabă împreună”, a mai spus Papp.