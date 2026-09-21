ADVERTISEMENT

Petrolul surprinde în actualul sezon, în ciuda problemelor financiare serioase cu care se confruntă clubul. „Lupii galbeni” au trecut și de Csikszereda, scor 2-0, iar Paul Papp, unul dintre marcatori, a tras un semnal de alarmă.

Petrolul, marea surpriză a noului sezon de SuperLiga!

Petrolul traversează un sezon la care foarte puțini s-ar fi așteptat, Ploieștenii au intrat în insolvență în vară, iar creanțele înscrise la masa credală ajung la aproximativ 7,5 milioane de euro. Aproape 4,8 milioane de euro reprezintă datorii către stat, în timp ce peste 1,5 milioane de euro sunt datorii salariale.

ADVERTISEMENT

Victoria cu Csikszereda, scor 2-0, a confirmat forma excelentă a „lupilor galbeni”. Rodrigo Martins și Paul Papp au marcat după pauză, iar Petrolul a ajuns la 19 puncte după primele 10 etape. Echipa lui Ricardo Sousa ocupă locul 4 și se află în plină luptă pentru play-off, după ce în sezonul trecut a terminat abia pe locul 12.

Paul Papp nu s-a mai abținut! Ce a spus despre situația de la Petrolul după victoria cu Csikszereda

a vorbit și despre problemele financiare cu care se confruntă clubul. Fundașul a tras un semnal de alarmă și a cerut sprijin pentru formația ploieșteană. În opinia sa, autoritățile locale ar trebui să se implice mai mult și să ajute echipa să depășească această perioadă dificilă.

ADVERTISEMENT

„Urmează o pauză în care trebuie să muncim, să nu lăsăm garda jos, pentru că nu s-a terminat campionatul. Noi trebuie să ne pregătim bine. Nu ne gândim sus, ne gândim la fiecare meci, să punem în practică ce ne transmite staff-ul, să jucăm de plăcere. Unde vom fi la final de campionat, vom vedea. Se pot schimba multe de la o zi la alta, de la meci la meci.

ADVERTISEMENT

Sunt foarte multe minusuri. Păcat că în toți acești ani nu s-a creat o bază sportivă, păcat că nu avem gazon bun. Cineva ar trebui să se implice, dar nu e treaba mea să zic cine și cum. E o echipă frumoasă, cu o istorie bogată în spate. Orașul trăiește fotbalul, copiii în special. Văd foarte mulți copii care fac fotbal și ne susțin. Păcat că cei care decid pentru acest oraș nu au făcut niciodată nimic. Rușine lor, să zic așa. Noi suntem de apreciat. Facem unele sacrificii. Nu ne plângem de nimic.

ADVERTISEMENT

Muncim în continuare, ne bucurăm de fotbal. Am creat o mare, mare familie și vedem unde vom fi. Noi ne bucurăm de fotbal. Avem un staff excelent și cuvintele sunt de prisos în momentul de față. Se vede pe teren și în clasament”, a declarat Paul Papp, conform