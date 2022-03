Gest superb al lui Paul Papp. Fundașul Universității Craiova și-a scos la licitație tricoul pentru a salva o fetiță de 4 ani! Video

Unul dintre titularii Universității Craiova din , Paul Papp, a ales să scoată la licitație tricoul său de joc pentru o cauză nobilă. Fundașul „juveților” a făcut acest gest pentru Carla, o fetiță de doar patru ani, care suferă de leucemie acută limfoblastică.

Paul Papp și-a scos la licitație tricoul din partida cu FC Voluntari pentru micuța Carla

Paul Papp i-a oferit un mic sprijin financiar fetiței de patru ani pentru a-și continua tratamentul pe care îl urmează în Italia. Stoper-ul „alb-albaștrilor” a scos la licitație tricoul de joc din înfrângerea suferită la Voluntari, împotriva trupei antrenate de Liviu Ciobotariu, scor 3-1.

Licitația a pornit de la 700 de lei, iar suma de bani obținută de fundașul „juveților” pentru tricoul său a fost donată către Carla. Evenimentul la care a participat Paul Papp a fost organizat duminică, după două zile de la ultima partidă disputată de Universitatea Craiova în play-off-ul din Casa Pariurilor Liga 1.

Înainte să înceapă licitația pentru tricoul său, Paul Papp a spus că este foarte fericit să fie prezent la eveniment și are mari emoții. Acesta speră să se strângă cât mai mulți bani pentru tratamentul Carlei, astfel încât fetița de patru ani să aibă o viață normală.

„Vreau să spun că mă simt foarte fericit că mă aflu aici și am foarte mari emoții. Mi-am dorit să fiu alături de Carla, de cauza ei și am contribuit cu ce am putut. Un tricou de-al meu, licitația începe de la 700 de lei, nu cred că este un preț foarte mare. Sperăm să se adunem cât mai multe fonduri pentru Carla și să se facă bine”, a declarat Paul Papp.

Jucătorii Universității Craiova strâng bani și pentru refugiații din Ucraina

Pentru formația din Bănie este a doua inițiativă de acest tip în acest an. Înaintea ajutorului acordat către micuța Carla, oltenii au trimis toate tricourile jucătorilor purtate în partida cu CS Mioveni către galeria clubului, care se ocupă cu licitarea lor pe pagina oficială de Facebook.

În meciul contra trupei lui Alexandru Pelici, formația din Bănie a ținut să își arate susținerea față de poporul ucrainean printr-o inițiativă unică. Elevii lui Laurențiu Reghecampf au îmbrăcat tricouri personalizate cu numele orașelor bombardate din Ucraina.

Peluza Nord Craiova în fiecare zi, iar sumele oferite sunt scrise în rubrica de comentarii a postării. La sfârșitul acestei strângeri de fonduri, galeria Universității Craiova va dona banii obținuți ONG-urilor din Ucraina.

Membrii galeriei formației din Bănie au scos opt dintre cele 20 de tricouri oficiale ale „alb-albaștrilor” din victoria cu CS Mioveni, scor 3-0. Golurile Universității Craiova au fost marcate de , autorul unei duble, și Ștefan Baiaram, care a stabilit rezultatul final al partidei în minutul 78.