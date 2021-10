Paul Papp e gata să revină pe teren după cinci luni de pauză: „Trebuie să îmi recâștig locul de titular. M-am antrenat foarte bine”

Laurențiu Reghecampf îl are în această pauză competițională la lucru pe fundașul central de 31 de ani, Paul Papp, care a revenit la antrenamente după operația de ligamente încrucișate în urma accidentării suferite după meciul cu Sepsi Sfântu Gheorghe în luna aprilie, așa cum FANATIK .

Fotbalistul de 31 de ani a oferit un interviu pentru site-ul clubului în care este extrem de motivat și optimist că Universitatea Craiova va reuși să câștige titlul în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1.

Paul Papp, nerăbdător să revină pe teren: „Am încredere în mine și cred că sunt la un nivel destul de bun”

Vestea vine după ce după o perioadă mai bine de un an și jumătate. Paul Papp nu mai are dureri și se antrenează deja cu colegii săi de câteva săptămâni, iar revederea cu echipa a fost mai dulce ca oricând: „Mă simt foarte bine pentru că nu mai am dureri la genunchi. Întâlnirea cu băieții și cu mingea a fost extraordinară”.

ADVERTISEMENT

Recuperarea a fost destul de anevoioasă și Papp a recunoscut că i-a fost destul de greu să rămână la fel de motivat, însă a avut un program spartan de pregătire, așa cum FANATIK : „Practic cinci luni m-am antrenat separat și mi-a fost foarte greu pentru că nu e ușor singur. Ești tu cu tine și trebuie să te motivezi dar am trecut peste perioada asta și chiar mă simt foarte bine. Sunt foarte bucuros”.

Fundașul central de 31 de ani nu uită de cei care l-au ajutat să treacă peste acest moment dificil: „Am trecut peste văzându-i pe băieți la treabă, la meciuri și asta mă motiva foarte bine pentru că îmi doream și eu să revin cât mai repede. A fost un proces lent și mă bucur că am avut băieții cu care am lucrat au fost profesioniști și țin să îi mulțumesc în primul rând lui Cătălin Tudor, preparatorul nostru de la club, care m-a ajutat foarte mult în perioada asta, plus lui Alin Burleanu și întregului staff al Universității Craiova”.

ADVERTISEMENT

Papp nu se teme de concurența din defensiva Universității Craiova: „Motiveză și mai mult și ajută echipa”

Paul Papp consideră că concurența pe posturi din lotul Universității Craiova nu poate fi altfel decât benefică și va duce la evoluția echipei: „Trebuie să îmi recâștig locul de titular dar concurența motivează foarte mult și ajută echipa, știu ce pot, am încredere în mine. Acum că joc eu sau altul nu prea contează. Tu ca jucător suferi dar cred că dacă te antrenezi 100% ajuți echipa în primul rând și implicit pe tine”.

Stoperul a trăit la intensitate maximă finalul de sezon din Casa Pariurilor Liga 1 și visează la titlul de campion: „Am trăit foarte intens. Mi-am dorit foarte mult să fiu alături de ei, de aceea am și rămas în Craiova în toată perioada asta. Intens, cu sufletul la gură, îmi doream foarte mult să câștigăm aceste trofee, pentru că sunt foarte importante pentru noi, pentru fani și pentru oraș. Mă bucur că le avem în vitrină și sper în viitorul apropiat să aducem și titlul la Craiova”.

ADVERTISEMENT

Deși a jucat ultimul meci pe 27 aprilie, Papp la meciurile viitoare ale Universității Craiova și crede îi poate ajuta pe fotbaliștii mai tineri din lot: „M-am antrenat foarte bine în ultimele săptămâni și cred că sunt la un nivel destul de bun și eu mă simt pregătit să fac parte din grup. Vreau să ajut, să îmi pun experiența la bătaie să îi ajut pe cei tineri și Mister va decide cine va juca”.

Paul Papp consideră că Universitatea poate câștiga titlul: „Avem un lot extraordinar”

Paul Papp consideră că Universitatea Craiova are forța să câștige toate cele trei trofee puse în joc mai ales odată cu venirea lui Laurențiu Reghecampf: „Mă văd aici și visez să câștigăm titlu, Cupa și Supercupa României pentru că avem tot ce ne trebuie. Am zis de fiecare dată că e un club profesionist și avem toate condițiile, un lot extraordinar de bun, un antrenor cu experiență și cred că se poate câștiga.

ADVERTISEMENT

Sunt genul de persoană care se frământă foarte mult în interior, mă deranjeză în ghilimele că nu am făcut parte din echipă și am fost în tribună, iar asta mă motivează cel mai mult”, a spus Paul Papp pentru site-ul clubului.

Paul Papp a reușit să revină la antrenamente mai repede decât era preconizat în urma operației pe care suferit-o în Italia la genunchi. Papp a fost operat de celebrul doctor Pier Paolo Mariani la clinica italiană Villa Stuart din Roma.