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, grație golului marcat de Nlundulu, în minutul 45+12. Prima repriză a fost prelungită anormal de mult din cauza problemelor cu monitorul VAR de la fața locului.

Paul Papp a taxat dur incidentul cu monitorul VAR

La finalul partidei, căpitanul ”lupilor galbeni”, Paul Papp, nu și-a ascuns fericirea pentru victoria în fața rivalilor din ”Ștefan cel Mare”. Fundașul celor de la Petrolul crede că partida din returul acestui sezon a fost cea mai bună reușită de prahoveni împotriva ”câinilor roșii”: ”Un joc foarte greu, pe care l-am gestionat foarte bine. Tactic, i-am surprins de foarte multe ori. Știam cum joacă Dinamo, ne-am pregătit pentru asta. Staff-ul tehnic și-a făcut treaba și i-am dominat tactic de la un capăt la altul. N-am mai trăit ce s-a întâmplat astăzi”.

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Întrebat despre incidentul când și au îngreunat acordarea deciziei definitive la faza penalty-ului, Paul Papp a reacționat. Fostul internațional consideră inadmisibil gestul suporterilor și a absolvit brigada de arbitrii de orice implicare în amânarea reluării partidei. Fanii dinamoviști au băgat cablul de la monitor în paharul cu bere.

”I-am spus arbitrului că nu se poate așa ceva. Bine, nici el nu avea vreo vină… Să scoată suporterii ștecherul din priză… În ce lume suntem? A treia, a patra. I-am spus arbitrului că dacă nu are ce să facă trebuie să suspende meciul, dar nu a fost vina lui. Bine că s-a rezolvat, bine că am câștigat. Suntem, o echipă care joacă grumos, chiar dacă uneori suferim și ne punem pe două linii. Suntem o echipă care își vede lungul nasului și ăsta e un atu pentru noi. Nu contează cu cine joci, contează punctele”, a spus Paul Papp.

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22 de minute a fost întrerupt meciul Dinamo București – Petrolul Ploiești 0-1

Paul Papp face apel la susținerea fanilor

Căpitanul ”lupilor galbeni” a analizat lupta pentru calfiicarea în play-off și consideră că totul este impredictibil în acest moment. Mai mult, fotbalistul s-a arătat încântat de atmosfera de pe ”Ilie Oană” și a făcut apel la susținerea fanilor: ”Clasamentul este strâns, vrem să fim cât mai sus și în primele șase la finalul sezonului regulat. Mă simt foarte bine, mă simt apreicat la Ploiești. Cred că merităm, și nechipa, și suporterii. E nevoie de susțșinere, dar susținerea nu prea există”.

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După duelul de la Slobozia, Petrolul Ploiești a urcat pe locul 4 în clasamentul SuperLigii, cu 30 de puncte acumulate. Astfel, ”lupii galbeni” se află la doar trei lungimi în spatele liderului Dinamo. Elevii lui Pedro Sousa au șansa de a egala numărul de puncte față de primul loc al ierarhiei vineri, 27 noiembrie. Atunci, Petrolul va primi vizita lui FC Argeș, pe ”Ilie Oană”, de la ora 20:30.