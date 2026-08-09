Sport

Paul Papp i-a înțepat pe străinii de la echipă după Petrolul – Oțelul 1-0: „Niciunul nu vrea să facă aici carieră, ca mine”

Paul Papp, veteranul celor de la Petrolul Ploiești, a vorbit despre noii săi colegi de la echipă după meciul contra Oțelului! Ce a spus despre străinii ce poartă tricoul „lupilor galbeni”
Ciprian Păvăleanu
09.08.2026 | 21:54
Paul Papp ia intepat pe strainii de la echipa dupa Petrolul Otelul 10 Niciunul nu vrea sa faca aici cariera ca mine
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Paul Papp, săgeți subtile către străinii aduși la Petrolul. Foto: Colaj FANATIK
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Petrolul Ploiești s-a impus în meciul contra Oțelului Galați la limită, cu scorul de 1-0, după ce unicul gol al partidei a fost înscris de englezul Dan N’Lundulu, din penalty. Moldovenii au avut șansa să egaleze tot de la 11 metri, însă Zima i-a salvat pe prahoveni. La finalul partidei, Paul Papp, căpitanul echipei, a vorbit despre străinii de la echipă.

Paul Papp nu s-a ferit de cuvinte după Petrolul – Oțelul Galați 1-0

Situația de la Petrolul Ploiești nu este una tocmai roz, iar formația prahoveană este departe de cea care se lupta odinioară pentru participarea în cupele europene în urmă cu un deceniu și jumătate. Tocmai de aceea, Paul Papp este conștient că străinii care vin la formația prahoveană nu au în cap să rămână foarte mult la Ploiești, ci mai degrabă să demonstreze că au valoare după care să facă pasul următor.

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Căpitanul găzarilor este sigur că sunt tot mai rari jucătorii cu o mentalitate ca a sa, care să vrea să stea cât mai mult la o echipă:  „Rămâne să muncim și mai mult, să ajungem la capacitate maximă din toate punctele de vedere. (n.r. – Cei noi cum sunt? (râde)). Sunt jucători care au venit și care vor să demonstreze valoarea pe care o au și care vor să joace cât mai bine și să prindă un contract mai bun.

Cred că toată lumea care vine aici la asta se gândește, nu cred că vine unul să zică că face carieră aici, să stea 5-6-7 ani cât am stat eu. Dar sunt jucători de calitate care, cred eu, vor demonstra pe parcursul anului că au calitate, dar lăsăm timpul să vorbească. Dăm credit arbitrului la lovitura de la 11 metri”, a declarat Paul Papp la finalul meciului, conform Digi Sport.

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Paul Papp a ales să-și petreacă ultimii ani din fotbal la Petrolul Ploiești

Deși este un jucător cu experiență în cupele europene și cu meciuri în tricoul naționalei României, Paul Papp a ales, și din cauza vârstei, să-și petreacă ultimii ani ai carierei la o echipă modestă din SuperLiga României. De la revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc, Petrolul nu a reușit să prindă vreodată play-off-ul și s-a luptat de mai multe ori la retrogradare.

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Pe lângă echipe importante din SuperLiga României, precum FCSB și Universitatea Craiova, Paul Papp a mai evoluat în străinătate pentru Chievo Verona, Wil, Karabukspor și Sivasspor. Din iarna sezonului 2022/2023, Paul Papp îmbracă tricoul Petrolului, echipă pentru care a devenit un fotbalist crucial.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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