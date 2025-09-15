Sport

Paul Papp, în conflict cu galeria lui Dinamo la Ploiești: „Am recurs la gesturi obscene. Nu le cer scuze”

Paul Papp susține că a fost înjurat non-stop de fanii lui Dinamo la derby-ul câștigat de „câini”, scor 3-0 la Ploiești. Ce a declarat „veteranul” prahovenilor la finalul meciului.
Răzvan Rădulescu
16.09.2025 | 00:35
Paul Papp in conflict cu galeria lui Dinamo la Ploiesti Am recurs la gesturi obscene Nu le cer scuze
Paul Papp a intrat în conflict cu galeria lui Dinamo la duelul pierdut de Petrolul. Foto: sport.pictures.eu.

Petrolul a pierdut la scor de neprezentare duelul de pe teren propriu cu Dinamo, scor 0-3, în epilogul etapei a 9-a din SuperLiga. Fanii dinamoviști au venit în număr mare la Ploiești pentru a-și susține echipa favorită. Paul Papp a fost ținta „câinilor”, iar la finalul meciului a cedat nervos.

Paul Papp, negru de supărare după Petrolul – Dinamo 0-3: „Rușinos”

Petrolul a înregistrat un singur succes în primele 9 meciuri ale sezonului din SuperLiga. Prahovenii au 3 înfrângeri consecutive, iar scaunul lui Liviu Ciobotariu se clatină din ce în ce mai tare. „Găzarii” ocupă locul 14 în clasament, cu doar 6 puncte după 9 partide.

„Un rezultat rușinos acasă, să pierzi 3-0 în fața suporterilor nu e deloc ușor. Nu are rost să ne gândim la explicații. E rușinos, credeți-mă, și noi suntem negri de supărare, dar fotbalul îți oferă șansa să îți revii, să joci un alt meci și să încerci să-l câștigi.

Nu știu ce am arătat… până la 1-0 nu au avut nicio ocazie de gol, a fost un meci echilibrat. Au deschis scorul înainte de pauză, am intrat la cabine, am vorbit între noi, ne-am încurajat și am încercat să facem un plan ca să întoarcem scorul. Puteam să facem și noi 1-1, din păcate nu am făcut-o.

Au făcut ei 2-0, la 2-0 am mai avut niște situații, dacă acolo făceam 2-1 finalul poate era altul. Dar, din păcate, au făcut ei 3-0… ce să zic, rezultat rușinos. Credeți-mă că au fost două săptămâni în care ne-am pregătit bine, ne-am strâns toți laolaltă.

„Ciobi e ca un tată pentru noi. Știm că îi e greu și dânsului”

Ne-am dat peste cap, am făcut tot ce ținea de noi, și noi ca jucători, și antrenorii, ca să încercăm să realizăm prima victorie acasă. Nu a venit nici acum.

Nu e o seară de glumit. Nu e un moment bun de glumit. Nu concretizăm situațiile pe care le avem. Asta e frustrant, muncim, numai noi știm ce facem. E greu, normal că e greu. Noi suntem aici, Ciobi e ca un tată pentru noi, un antrenor la echipă e ca un tată. Știm că îi e greu și dânsului”, a declarat Paul Papp.

Paul Papp, în conflict cu galeria lui Dinamo: „Eram frustrat”

Paul Papp a arătat semne obscene la finalul meciului Petrolul – Dinamo. Fundașul central, integralist contra dinamoviștilor, susține că a fost înjurat în mod continuu, fără motiv, de fanii veniți de la București.

„Galeria ne-a certat pe bună dreptate. Ieri au venit și ne-au încurajat, chiar au fost alături de noi și cred că sunt alături de noi. La cald te mai enervezi. În legătură cu semnele obscene pe care le-am arătat, vreau să-mi cer scuze în fața telespectatorilor, în fața copiilor. Lor (n.r. – suporterilor din tribună) nu le cer scuze, pentru că m-au înjurat tot meciul.

La final m-au înjurat… dacă aș putea să reproduc, vi le-aș spune, dar nu are rost. Eram frustrat, am recurs la gesturi obscene, îmi pare rău. Nu știu ce au cu mine, nu le-am făcut nimic”, au fost cuvintele lui Paul Papp.

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
