Paul Papp își atenționează colegii după Sepsi – Universitatea Craiova 2-1: “E un duș rece, unora li se urcă la cap”

Universitatea Craiova a pierdut manșa tur din semifinalele Cupei României, cu Sepsi, la Sfântu Gheorghe, . Viorel Dinu, secundul lui Laurențiu Reghecampf, a recunoscut că oltenii au avut o prestație sub așteptări. Dar promite că Știința va arăta o altă față la următoarele jocuri, inlusiv la returul contra celor de la Sepsi.

“Știam că e un meci greu, ne-am pregătit pentru meciul ăsta. Așa se întâmplă la fotbal. E bine că e în dublă manșă. Nu ne-a ieșit jocul, am intrat într-o mică degringoladă și nu am reușit să revenim. Gustavo e un jucător pe care te poți baza mereu, își face datoria când se apelează la el. E un jucător profesionist.

Acest eșec a fost o întâmplare, nu îmi fac griji că nu jucăm bine luni cu FC Argeș. A fost o greșeală, avem o grămadă de victorii în care am jucat fotbalul pe care ni-l dorim”, a declarat Viorel Dinu, unul dintre secunzii lui , cel care a fost suspendat pentru această partidă.

“Toți am făcut un joc prost, toți, toți, mai ales în prima repriză. Asta este, mergem înainte, e un duș rece pe care trebuie să-l uităm pentru că luni ne așteaptă un meci greu la Pitești. Cred că am fost neatenți, așa s-a scris istoria partidei. Alte ocazii nu au mai avut, am avut și noi ceva, dar e un joc slăbuț. Poate ne trezim puțin. Știți cum sunt oamenii, poate unora li se urcă la cap. Cred că avem o echipă capabilă pentru a întoarce scorul în meciul următor”, a declarat Paul Papp la Digi Sport.

Andrei Ivan este convins că jucătorii au resimțit absența lui Laurențiu Reghecampf, suspendat la Sepsi – Universitatea Craiova 2-1

Andrei Ivan nu a fost de acord cu colegul său și nu vede eșecul cu Sepsi ca pe un duș rece pentru jucătorii Universității Craiova. Consideră că absența lui Laurențiu Reghecampf, suspendat la acest joc, a cântărit foarte mult.

“Normal că ne-a lipsit Laurențiu Reghecampf, ne dă indicații și știe ce trebuie să ne spună. De la meciurile viitoare îl vom avea din nou alături de noi. Probabil a fost și oboseala, vom vedea în retur. Golul doi l-am luat pe contraatac pe o greșeală a nostră. Am avut mingea și am pierdut-o. Noi nu ne gândim la titlul, luăm fiecare meci în parte și încercăm să câștigăm. Pentru noi nu este un duș rece, am pierdut pe final dar avem o echipă bună”, a declarat Ivan.

Sepsi a câștigat manșa tur a semifinalelor Cupei României, scor 2-1, prin golurile marcate de Ștefănescu și Golofca. Pentru Universitatea Craiova a punctat Andrei Ivan, dintr-un penalty obținut de Gustavo. Returul se va juca pe 11 mai, la Craiova.