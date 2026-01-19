Sport

Paul Papp își toarnă cenușă în cap după Petrolul – Universitatea Craiova 0-4: „E rușinos! Trebuie să ne trezim”

Paul Papp și-a găsit cu greu cuvintele după Petrolul - Universitatea Craiova 0-4. Ce spune fundașul ploieștenilor despre eșecul usturător din etapa 22 din SuperLiga.
Iulian Stoica
19.01.2026 | 22:53
Paul Papp isi toarna cenusa in cap dupa Petrolul Universitatea Craiova 04 E rusinos Trebuie sa ne trezim
Paul Papp își toarnă cenușă în cap după Petrolul - Universitatea Craiova. Sursă foto: Colaj Fanatik
Petrolul Ploiești a cedat pe teren propriu în fața Universității Craiova, scor 0-4, în etapa 22 din SuperLiga. La finalul duelului, Paul Papp a vorbit cu dificultate despre rezultat și a explicat unde s-a făcut diferența.

Paul Papp își toarnă cenușă în cap după Petrolul – Universitatea Craiova 0-4

La scurt timp după fluierul final din Petrolul – Universitatea Craiova 0-4, Paul Papp a mărturisit că atât el, cât și colegii săi au făcut greșeli grave, iar de acolo au venit golurile oltenilor. Fundașul ploieștenilor și-a găsit cu greu cuvintele și a transmis că echipa trebuie să își revină, în mod contrar misiunea de salvare de la retrogradare va fi extrem de dificilă.

„Am întâlnit o echipă bună, periculoasă. Am făcut două greșeli… La toate golurile am făcut greșeli. Ne-au surclasat în seara asta, au fost mult mai buni decât noi. Au avut intensitate, ceea ce noi nu am avut în prima repriză. E rușinos, usturător. Nu am făcut o partidă deloc bună și cuvintele sunt de prisos. Trebuie să ne trezim, suntem jos acolo și o să fie greu rău de tot.

Craiova a fost prea bună în seara asta. Au echipă bună, un lot bun, au față de titlu. Noi suntem acolo jos, ne chinuim. Nu pot să zic că am fost noi slabi și au profitat de asta. 

Mă îngrijorează că am luat patru goluri primite cadou în seara asta. Eu mă gândesc la defensivă, eram una dintre cele mai bune echipe în defensivă, doar că în seara asta am luat patru și nu e bine deloc. Campionatele le câștigă apărarea, dar și salvările de la retrogradare tot apărarea le câștigă. Sper să ne revenim, e o înfrângere grea, rușinoasă, trebuie să stăm în casă, să plecăm capul în pământ”, a declarat Paul Papp la flash-interviu.

Debut cu ghinion pentru Cristi Ignat

Partida cu Universitatea Craiova a marcat și debutul lui Cristi Ignat în tricoul Petrolului. Din nefericire, fundașul împrumutat de la Rapid a comis un fault în careu, iar centralul Horațiu Feșnic a dictat penalty, în urma căruia scorul a fost deschis de Steven Nsimba. Internaționalul de tineret este conștient de eroarea comisă și promite să revină mai puternic.

„Mă așteptam la un altfel de debut. Am greșit la penalty-ul acela, a fost eroarea mea, îmi asum și cred că trebuie să fiu mai puternic după această greșeală. L-am văzut, am încercat să îmi trag piciorul și s-a agățat fix de crampon. A fost și el inteligent, eu am avut o fracțiune de secundă în care am ezitat și asta a fost greșeala. Greșesc și jucătorii mari, eu trebuie să îmi asum și să revin mai puternic.

Am avut cinci antrenamente la Petrolul, trebuie să te adaptezi din mers, nu ai timp să stai. Un jucător bun și matur ar trebui să se adapteze din mers, iar eu asta o să fac.

Craiova e o echipă foarte bună, s-a mișcat foarte bine. Cred că noi nu am știut să atacăm. Cred că am început bine meciul, doar că a fost greșeala aceea și după ne-am demoralizat”, a transmis Cristi Ignat după Petrolul – Universitatea Craiova.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
