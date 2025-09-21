Paul Papp, la capătul puterilor după Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 1-0: „Îmi vine să plâng! Mi-e rușine!”

Petrolul Ploiești, echipa despre care , a pierdut pe terenul Unirii Slobozia în

ADVERTISEMENT

Paul Papp, dărâmat după Unirea Slobozia – Petrolul Ploiești 1-0

Petrolul a cedat încă o dată în campionat și are o situație îngrijorătoare din punct de vedere al locului ocupat. Prahovenii au o singură victorie în acest sezon, iar etapa trecută, după 0-3 acasă cu Dinamo, l-au demis pe Liviu Ciobotariu.

După meciul din această rundă contra Unirii Slobozia, Paul Papp a oferit o primă reacție. Experimentatul fundaș central și-a vărsat dezamăgirea la flash interviu, mărturisind că se teme de retrogradarea în Liga 2.

ADVERTISEMENT

„Mi-e rușine să ies pe stradă!”

„E un sentiment urât, continuăm în aceeași pasă proastă, nu ne regăsim, nu știu, nu putem marca, luăm gol la fiecare meci. Sincer, îmi vine să plâng! Mi-e rușine să ies pe stradă, dar să ne fie rușine, că așa merităm. Numai pe vârfuri, nu băgăm piciorul în contră, nu e spiritul de sacrificiu.

Am vorbit în vestiar, ne-am transmis asta. Noi suntem o echipă muncitoare și trebuie să fim modești, să băgăm capul în contră, iar de aici să pornim și să încercăm să ținem de 0-0, că e o situație nasoală rău. Toate din fața noastră au strâns puncte, noi nu avem. E o situație grea și sper să ieșim din ea.

ADVERTISEMENT

Trebuie să iasă soarele și pe strada noastră, dar doar cu modestie. Trebuie să băgăm piciorul la minge. E normal să ne certe suporterii, vin să ne vadă, ne încurajează, sunt alături de noi. Îi înțeleg, le dau dreptate, suntem slabi în momentul de față. Trebuie să facem ceva, că trec săptămânile și nu facem nimic.

ADVERTISEMENT

„Mi-e teamă de retrogradare!”

În situația în care suntem, cred că nici nu trebuia să fie cineva pe bancă pentru a ne da viața, mai ales aici, la Slobozia. Ce să vă mai zic, nu știu, sunt supărat. Situația nu este bună deloc. Ieșirea e să avem prima victorie, sperăm să se termine seria asta.

Trebuie să ne dăm viața pe teren, să înțelegem toți. Campionatul în România nu e ușor deloc. Eu mă refer la tot grupul, toți suntem aici, am greșit și suntem de vină pentru unde suntem acum. Nu există că a jucat cineva bine meci de meci. Mi-e teamă de retrogradare, cu siguranță”, a spus Paul Papp, după Unirea Slobozia – Petrolul 1-0.