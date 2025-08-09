Paul Papp, show la flash-interviu după U Cluj – Petrolul 1-1! A pus tunurile pe arbitri: ”Mă iau la ochi de pe tunel. Ce să stau cuminte, mânca-v-aș gura? Suntem la fotbal”

După ce în urmă cu o săptămână, la finalul înfrângerii cu UTA, , Paul Papp a recidivat la adresa arbitrilor după remiza din partida U Cluj – Petrolul 1-1.

Paul Papp îi pune la zid pe arbitri după U Cluj – Petrolul 1-1

Imediat după încheierea întâlnirii de la Sibiu, din , fundașul formației ploieștene a tunat la adresa ”centralului” Rareș Vidican, considerând că acesta i-a dat cartonașul galben la primul fault făcut.

”(n.r. – S-a creat o impresie despre tine?) Normal că s-a creat, vede toată lumea. La cel mai mic contact dă fault. Am învățat să trăiesc cu asta, nu e nicio problemă. Nu sunt un fundaș chiar așa de dur precum par. Vorbesc frumos, nici acum nu am înjurat, doar m-am răstit puțin.

Normal că n-a dat nimic la mine. Thiam a intrat dur la mine, Lukic și el, dar nu a dat nimic. La mine a fost primul fault și primul galben. Nu mai are rost să zic acum. Deja m-au luat la ochi de pe tunel arbitri, îmi zic: ‘Să fii cuminte, da?’.

Ce să fiu cuminte mânca-v-aș gura că suntem la fotbal, vreau să câștig, sunt ambițios, motivat. Ce să vă mai zic? Am zis săptămâni la rând și o spun și acum. Știu că vor fi repercursiuni, sunt ochit, sunt pe lunetă, asta e”, a declarat Papp la flash-interviu, conform .

Papp, mulțumit de remiza cu U Cluj

Referitor la meciul propriu-zis, fundașul Petrolului consideră că rezultatul este bunul echitabil și s-a arătat bucuros de faptul că formația sa a avut puterea să revină după ce a primit gol în finalul primei reprize.

”Un rezultat pozitiv, care ne dă puțin de zvâc pentru săptămâna viitoare. Cred că și noi ne-am descurcat bine și ne-am ridicat la nivelul jocului. A fost o partidă frumoasă și e un rezultat echitabil. La fotbal primează rezultatul, asta îți dă încredere și moral. Cred că e un rezultat pozitiv, mă bucur că am avut puterea să revenim.

(n.r. – Ai avut dueluri tari cu Lukic) Sunt dueluri fundaș-atacant, cred că nu am exagerat cu nimic, nici el nu a exagerat cu nimic. Mie îmi atrăgea atenția, lor nu le atrăgea atenția. Eu am primit un galben gratuit, merg acasă, meciul următor mai primesc un galben, cred că tot gratuit. Nu-i lovesc, doar pun mâna pe ei”, a spus Paul Papp.