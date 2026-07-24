Paul Papp, show la interviu după FC Argeș – Petrolul 1-0: „Dacă nu câștigau spuneau că i-au furat arbitrii!”

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Petrolul a pierdut în etapa a doua din noul sezon de SuperLiga. Ploieștenii au cedat cu 0-1 pe terenul lui FC Argeș, după un meci marcat de eliminarea încă din prima repriză a lui Ricardo Matos. Paul Papp, experimentatul fundaș al „galben-albaștrilor”, a reacționat dur la finalul partidei. Ce a spus despre adversarul care l-a lovit în piept.

Paul Papp, vehement după FC Argeș – Petrolul 1-0

Cel de-al doilea meci al serii de vineri, din prima zi a etapei a doua din SuperLiga, a fost . Piteștenii au câștigat după un gol al lui Robert Moldoveanu, fost jucător în trecut al „lupilor”, dar evoluând în 10 oameni, după ce Ricardo Matos a fost eliminat încă din prima repriză. Paul Papp, fundașul oaspeților, a reacționat la final și a comentat pe seama eliminării atacantului advers, care l-a lovit în piept. Veteranul Petrolului consideră că, dacă echipa lui ar fi scos un egal sau chiar ar fi câștigat, cei de la FC Argeș ar fi făcut un scandal amplu.

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„Suntem o echipă nouă, cu mulți jucători noi. Au intrat și niște puști, care cred că vor avea viitor în fotbal dacă vor fi serioși. Azi nu trebuia să pierdem, am jucat 10 contra 11 atâta timp și trebuia să marcăm măcar un gol… E un campionat lung, greu, pe care îl vom juca așa cum trebuie. La golul lor a fost o greșeală de sincronizare din partea noastră, cred că trebuia să acoperim mai bine colțul scurt. Detaliile fac diferența în asemenea jocuri.

(n.r. – despre ) Hai să vă spun ceva, toată lumea zice că provoc, că trag de ei, că mă bag în ei. Fotbalul e sport de contact. Eu dacă nu fac asta nu simt adversarul, nu îl pot controla. Eu trebuie să controlez adversarul, sunt fundaș și îmi apăr poarta. La fiecare fază sunt în alertă. În toate campionatele vezi faze din astea, în Premier League sunt aceleași dueluri. Nu provoc, astea sunt duelurile. Când un jucător e mai slab de înger, ce vină am eu? A dat în mine fără minge, roșu clar. Sunt ferm convins că dacă era egal sau băteam noi, era mare prăpăd din partea lor, spuneau că i-au furat arbitrii!”, a spus Paul Papp la flash-interviu.

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Andres Dumitrescu o pune în gardă pe Universitatea Craiova înaintea meciului direct

După meciul pierdut cu FC Argeș a vorbit și Andres Dumitrescu. Fundașul lateral al Petrolului a explicat cum a fost posibil rezultatul dezamăgitor, însă și-a avertizat următoarele adversare de faptul că echipa lui va lupta pentru toate punctele. Prima țintă este chiar Universitatea Craiova, campioana României, cu care Petrolul va juca în deplasare sâmbătă, 1 august.

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„Am împins, am încercat tot posibilul să schimbăm scorul, nu doar să egalăm. Plecăm din păcate fără niciun punct. O să vedem la analiza meciului… Sigur a fost un blocaj la faza golului. A venit liber Moldoveanu și a dat gol cu capul… Întotdeauna putem face mai mult. Toți trebuie să fie conștienți că azi nu am fost la capacitate maximă. Meciul viitor, în deplasare cu Craiova, vrem toate punctele. Nu ne este frică de niciun adversar. Cred că mai suntem 2-3 jucători de anul trecut… este greu, pentru că relațiile de joc se creează în timp. Trebuie să ne sudăm mai mult!”, a spus și Andres Dumitrescu.

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