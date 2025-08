Paul Papp, supărat că e luat la ochi de arbitri: “Eram nervos! Am avut o reacţie care n-a fost normală!”

Petrolul Ploiești a cedat acasă cu 1-2 în fața celor de la UTA . După meci, . Ce a spus acum jucătorul prahovenilor despre reacția dură pe care a avut-o.

Paul Papp a vorbit despre arbitrajul din SuperLiga. Ce a spus despre conflictul avut cu Marcel Bîrsan

Petrolul Ploiești a început noul sezon cu Liviu Ciobotariu la cârma echipei. Prahovenii au strâns 4 puncte în primele 4 etape, însă nu au înregistrat încă un succes pe teren propriu.

Paul Papp a vorbit despre ultimul rezultat al Petrolului (1-2 cu UTA) și a explicat ce s-a întâmplat cu el după meci, când a protestat vehement la deciziile de arbitraj. Experimentatul fundaș a vorbit ulterior despre viitorul echipei sale.

„Nu m-am liniștit, pentru că am pierdut cele 3 puncte acasă. Era normal să fiu supărat. Atunci când joci acasă trebuie să câștigi. Ca după fiecare meci pierdut, cred că a fost o reacție normala din partea mea. Nu a fost normală la adresa arbitrilor, dar eram și eu nervos.Am revăzut fazele acasă după. La rece, au fost decizii ok și nu am ce să le reproșez dânșilor.

Ne așteptam să avem mai multe puncte în acest start de sezon. Ce să zic, a trecut și de acum în colo sper să adunăm cât mai multe puncte. Supărare mare, vrem să facem cât mai multe puncte acasă și să îi mulțumim pe fani. Sperăm pe viitor să batem și noi, să spargem gheața acasă. În deplasare am arătat destul de ok. Am adunat 4 puncte, toate din deplasare. Sperăm și acum să mergem la Sibiu să scoatem un rezultat bun. Va fi greu, U Cluj este o echipă bună.

„Toată lumea vrea în play-off!”

Colaborarea cu Liviu Ciobotariu merge foarte bine. Dânsul este un antrenor cu mare experiență. Cred că s-a pliat foarte bine pe grupul nostru. Noi sperăm să avem rezultate pozitive. Jocul nu a fost și nu este unul rău, lipsește doar rezultatul pozitiv. Am stat și la analiza meciurilor. Am văzut și noi că ratăm destul de mult.

Cu siguranță toată lumea vrea în play-off, dar să nu uităm că există meciuri în fiecare săptămână. Eu cred că obiectivul pe termen scurt este meciul pe care îl ai în față, apoi să te gândești pe termen lung la play-off. Dacă nu rezolvi meciurile din săptămâna în care ești… Trebuie să rămânem focusați pe fiecare meci și apoi vedem unde o să ne situăm”, a spus Paul Papp la FANATIK SUPERLIGA.

