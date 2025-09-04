Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să bage în stațiunea Techirghiol, vestită pentru nămolul terapeutic

Paul Pescobar uimește pe zi ce trece cu ideile sale de afaceri. Patronul Tavernei Racilor din Herăstrău, care a cunoscut succesul cu restaurantele sale și peste hotare, schimbă foaia și se pregătește să readucă la viață un loc cu totul special din România unde oamenii merg să se trateze.

Paul Pescobar schimbă strategia de făcut bani. De la restaurante la turismul balnear

Paul Pescobar, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri de la noi, devenit celebru pentru restaurantele sale cu specific mediteranean, preparatele cu fructe de mare aducându-i faima, schimbă macazul! După ce s-a extins cu Taverna Racilor în mai multe locuri, ajungând și la Constanța și Cluj Napoca, dar și în afara țării, Pescobar a găsit o idee care ar putea să îi aducă profituri consistente. Recent, Pescobar s-a lăudat că în Statele Unite ale Americii.

După ce a cucerit piața HoReCa, Paul Pescobar se focusează de acum pe nămolul de la Techirghiol. Antreprenorul își mută, așadar, atenția către turismul balnear și anunță o investiție impresionantă, în exclusivitate pentru FANATIK!

Investiția de 8 milioane euro în Vila Minerva Techirghiol. Detalii exclusive

„Abia începe proiectul. Toată investiția e în jur de 8 milioane de euro, cam asta e estimarea. Toate lucrările durează, până va fi gata, un an și jumătate. Va fi o bază de tratament în care folosim, bineînțeles, nămolul sapropelic de la Techirghiol. Va avea o capacitate de 120 de locuri, un hotel de 52 de camere, va fi un boutique-hotel, cu restaurant. Se recondiționează clădirea veche unu la unu. Vom respecta arhitectura, va arăta așa cum a fost cândva. Clădirii vechi i se va alipi un corp nou”, a dezvăluit Paul Pescobar, în exclusivitate pentru FANATIK.

Vorbim despre Vila Minerva, unul din cele mai importante simboluri arhitectonice ale Techirghiolului, care va fi readusă la viață de omul de afaceri și va fi transformată într-un loc de referință pentru persoanele interesate de tratamentul cu nămol. Pescobar promite, așadar, că nu va altera identitatea istorică a clădirii, ci va păstra fiecare detaliu, astfel încât noua construcție să îmbine farmecul vechiului cu funcționalitatea modernului.

De ce Techirghiol? Secretele nămolului sapropelic cel mai căutat din Europa

De ce Techirghiol? Ei bine, nămolul sapropelic din lacul Techirghiol, Constanța, este unul dintre cele mai apreciate din Europa pentru proprietățile sale terapeutice. Nămolul are efecte benefice în tratarea reumatismului, afecțiunilor dermatologice și ginecologice, atrăgând anual mii de turiști români și străini. Cu noua bază de tratament, Pescobar vrea să ducă experiența la un alt nivel și să pună Techirghiolul în topul destinațiilor turistice de la noi.

120 locuri de tratament și hotel boutique. Cum va arăta noua destinație wellness

Așadar, va reveni la viață și va putea găzdui 120 de turiști care vor să își rezolve problemele medicale, în special persoanele care au de tras din cauza reumatismului. După cum ne-a mărturisit Pescobar, clădirea va arăta la fel ca în vremurile bune, însă Paul Nicolau nu se oprește doar la litoralul românesc.

Întrebat dacă vrea să se axeze de acum pe locurile aflate în paragină pentru a le readuce strălucirea de altădată, Pescobar ne-a spus că nu exclude să se concentreze și pe alte stațiuni care au fost cândva extrem de căutate. În afară de Techirghiol, bagă bani și într-un complex de la Slănic Moldova, dar acolo lucrările vor dura ceva mai mult, căci abia e la stadiul de autorizare.

Paul Pescobar, planuri de expansiune la Slănic Moldova

„Mai am o investiție la Slănic Moldova, mă gândesc și la alte locuri care pot fi salvate, dar vedem cât pot să mă întind. Eu vreau, dar trebuie să și pot. La Slănic suntem abia în stadiul de autorizare. Acolo durează doi ani lejer, mă refer până e gata”, ne-a spus Pescobar.