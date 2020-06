Paul Pîrvulescu, jucătorul Academicii Clinceni care a recunoscut că a făcut, pe când evolua în România, terapie cu injecții în venă, care înseamnă doping, a stârnit o adevărată furtună în fotbalul românesc.

Paul Pîrvulescu, mesaj emoționant după scandalul de dopaj

Jucătorul a fost imediat suspendat provizoriu de către ANAD, începând cu data de 3 iunie. El a remis un comunicat prin intermediul Gsp, afirmând că unei singure persoane vrea să îi ceară iertare.

Paul Pîrvulescu și-a susținut miercuri cazul într-o videoconferință cu reprezentanții Agenției Naționale Anti Doping. ANAD va da verdictul peste 5 zile, perioadă în care fotbalistul rămâne suspendat. Reacția lui Pârvulescu a fost exprimată într-un mesaj emoționant.

Nu a călcat niciodată Regulamentul antidoping

„În urma celor apărute în spațiul public vreau să fac următoarele precizări: aceasta o să fie prima și ultima mea declarație pe acest subiect.

Am participat de-a lungul anilor la numeroase controale antidoping, niciodată nu s-a pus problema să fiu implicat într-o asemenea postură. Nu am trișat niciodată și am respectat cu sfințenie regulamentele antidoping.

Fac apel la toți tinerii jucători și nu numai, să nu facă niciodată vreo gluma sau declaratie nefondată, nereală pe acest subiect pentru că pot plăti cu munca și sacrificiile de o viață.

Îi respect pe cei de la ANAD și comisia care se ocupă de acest caz pentru că au reacționat corect și profesionist. Am toată încrederea că situația se va lămuri.

Sunt oameni competenti, nu am nicio îndoială că vor lua o decizie corectă și bazată de probe. Adevărul va ieși la iveală iar soluția nu poate fi decât favorabilă mie.

Vreau să-i cer iertare unei singure persoane pentru situația în care am ajuns în urma acestei declaratii eronate: fiului meu Lucas, care aștepta cu sufletul la gură meciul de sâmbătă și care nu înțelege de ce nu mai merg la antrenamente, deși campionatul urmează sa înceapă. Sper să mă întorc cât mai curând pe teren.”

