Paul Pîrvulescu, suspendat provizoriu pentru dopaj! Fotbalistul a recunoscut totul: “E doping”

Paul Pîrvulescu, fostul fotbalist al FCSB-ului, a fost suspendat provizoriu pentru dopaj. Jucătorul în vârstă de 31 de ani a recunoscut recent că a folosit ozonoterapia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Paul Pîrvulescu, suspendat provizoriu pentru dopaj

Paul Pîrvulescu a fost suspendat provizoriu pentru dopaj, conform gsp.ro, după ce fotbalistul a recunoscut că a folosit ozonoterapia în timpul unei emisiuni.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

Acesta nu va mai putea să joace din data de 3 iunie, după ce clubul Academica Clinceni, unde era legitimat, LPF şi FRF au fost notificate de ANAD.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Comisia de Audiere a Agenției se ocupă de acest caz. Va trebui să vină să spună tot ce știe! Nu este corect că unul care face totul perfect să fie dezavantajat în detrimentul altuia care păcălește și care-l ajută să performeze în meci.

Există o prezumție de nevinovăție, doar că în momentul în care ai spus că te-ai dopat e greu să te apere cineva. Trebuie să vii să explici concret la ce te-ai referit când ai făcut aceea declarație. Indiscutabil, e pasibil de suspendare! Nu facem exces de zel, dar nici nu există concesii”, a declarat Cristi Balaj, preşedintele ANAD (Agenţia Naţională Anti-Doping).

ADVERTISEMENT

Ce spunea Paul Pîrvulescu în urmă cu o lună

Paul Pîrvulescu a recunoscut că a folosit ozonoterapia la o echipă, însă nu a dezvăluit despre ce club a fost vorba. În plus, fotbalistul de 31 de ani a susţinut că în perioada petrecută la FCSB nu a folosit această procedură.

“Eu la FCSB n-am făcut ozonoterapie. Am făcut în altă parte, dar nu la Steaua, am făcut la o altă echipă din ţară. Când făceam ozonoterapie, a doua zi mă simţeam rău. Apoi, în următoarea zi eram ok.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu pot să spun unde am făcut, la ce echipă, pentru că aş pune doctorul de acolo într-o situaţie delicată. Eu n-am făcut insuflaţii rectale, ci injecţii în venă. Nu era ceva wow, iar din punctul de vedere al sănătăţii e OK. Dar e doping, da”, spunea Paul Pîrvulescu pentru sursa citată.

Paul Pîrvulescu nu a putut să joace în amicalul jucat de Academica Clinceni cu FCSB, partidă disputată în acest weekend. Fotbalistul de 31 de ani a primit înştiinţarea de la ANAD înainte de acest meci.

ADVERTISEMENT