Paul Pogba, aspru criticat după ce a luat premiul ”revenirea anului”: ”Suspendat pentru dopaj egal trofeu”

În urmă cu câteva luni Paul Pogba a avut parte de un moment de satisfacție pentru că a luat premiul ”revenirea anului”. La scurtă vreme după decernare a fost aspru criticat, fiind adus în prim-plan un episod care nu îi face cinste.

Paul Pogba, pus la zid de un fost fotbalist francez

A venit pe teren după 2 ani de pauză, Paul Pogba având toate motivele să fie recunoscător pentru această șansă. Starul francez, în vârstă de 32 de ani, a fost suspendat pentru dopaj, însă se pregătește să revină în fotbal.

Sportivul va evolua pentru AS Monaco, unde . După ce a reluat contactul cu sportul de înalt nivel a primit o distincție importantă. I-a fost înmânată pe 28 decembrie 2025.

În cadrul galei Globe Soccer Awards 2025 a primit titlul de ”revenirea anului”. Din păcate, nu toată lumea a văzut cu ochi buni acest trofeu care a ajuns în posesia jucătorului căruia .

Un conațional l-a pus la zid pe Paul Pogba. Jimmy Cabot este de părere că nu merita acest premiu, dând mai multe exemple notabile în acest sens. Fostul sportiv, în vârstă de 31 de ani, a reacționat extrem de dur în social media.

„Matthieu Udol a avut patru rupturi de ligamente încrucișate. A revenit ca titular la o echipă din Ligue 1 înaintea pauzei de iarnă, la Lens. Nabil Bentaleb a făcut stop cardiac.

A avut luni întregi de pauză, după care a revenit pe teren și a marcat golul victoriei pentru Lille. Paul Pogba, suspendat pentru dopaj = trofeu”, este mesajul pe care l-a scris fotbalistul francez, Jimmy Cabot, pe rețeaua X.

Mesajul transmis de Paul Pogba

Paul Pogba este extrem de fericit cu tilul de ”revenirea anului”. A postat o imagine sugestivă pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate mare de fani. Cu această ocazie, sportivul a dorit să transmită un mesaj.

„Acest trofeu nu este doar al meu. Aparține tuturor celor care au crezut în mine când s-au stins luminile. Mulțumesc că nu ați renunțat niciodată la mine”, a scris fotbalistul celor de la AS Monaco, pe Instagram.

„Tot ce e mai bun abia acum urmează, iar eu sunt pregătit pentru ce urmează”, a completat Paul Pogba, pe aceeași pagină. Internauții au reacționat în număr mare, Lamine Yamal lăsându-i un emoticon în formă de inimă.