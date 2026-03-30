Paul Pogba provoacă un nou scandal! Apariția care a împărțit internetul: „Zero loialitate”

Vizită surpriză la Barcelona! Pogba și Ansu Fati au atras toate privirile. Cum s-au îmbrăcat cei doi fotbaliști de la AS Monaco. Fanii nu au rămas indiferenți.
Alex Bodnariu
30.03.2026 | 14:50
Imagini virale cu Pogba și Ansu Fati la Barcelona! Ținutele au aprins internetul
Paul Pogba și Ansu Fati, cei doi jucători de la AS Monaco, nu au fost convocați la echipele naționale pentru meciurile din luna martie, însă au profitat din plin de timpul liber și au făcut o scurtă vizită la centrul de pregătire al celor de la FC Barcelona. Ținuta jucătorilor i-a luat însă total prin surprindere pe fanii lor.

Paul Pogba și Ansu Fati s-au antrenat în baza Barcelonei

Paul Pogba, cel care recent a revenit după o suspendare pentru dopaj, încearcă să revină la cel mai înalt nivel. A jucat deja câteva meciuri pentru AS Monaco, dar nu pare, cel puțin în acest moment, o soluție viabilă pentru naționala de seniori a Franței, care în vară va juca la Campionatul Mondial.

Mijlocașul francez a făcut, alături de colegul său de la AS Monaco, o scurtă vizită în Spania, în pauza internațională. Cei doi s-au antrenat în baza sportivă a clubului catalan FC Barcelona. Acolo, jucătorii au schimbat câteva pase, însă ținuta lor a fost cea care i-a surprins cel mai mult pe fanii fotbalului.

Ce au scris fanii fotbalului după ce l-au văzut pe Pogba îmbrăcat în tricoul Argentinei

Paul Pogba a ales să poarte tricoul naționalei de fotbal a Argentinei. Deși a evoluat ani la rând pentru reprezentativa de seniori a Franței, cu care a reușit să câștige și un Campionat Mondial, mijlocașul a ales să îi aducă un omagiu lui Lionel Messi în scurtul antrenament pe care l-a efectuat la baza sportivă din Catalonia. Reacțiile fanilor nu au fost însă pozitive. Pogba a fost taxat pentru tricoul ales, dar și pentru lipsa sa de realizări pe teren.

Și Ansu Fati a surprins cu ținuta sa. Spaniolul a ales să poarte fostul șort cu numărul 10 pe care îl avea în perioada în care juca pentru FC Barcelona. De la plecarea sa, numărul de decar a fost preluat de Lamine Yamal, noua senzație a fotbalului mondial.

„Paul Pogba a jucat pentru Manchester United, Juventus și naționala Franței, iar acum pare că doar colecționează tricouri. Omul își construiește garderoba, nu cariera”. „În ultimii patru ani, Pogba parcă a probat mai multe echipamente decât a strâns apariții pe teren. Ce urmează, vrea să se naturalizeze ca argentinian?”. „Genul acesta de jucători, deveniți mai degrabă celebrități, fac orice ca să rămână în lumina reflectoarelor, dar evită terenul de joc”. „Pogba a ispășit o suspendare pentru dopaj, a revenit și acum pare că își schimbă direcția fără nicio ezitare: zero loialitate, dar stil la maximum”, au scris internauții.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
