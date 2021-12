Iubita lui Paul de la Puterea Dragostei, de urgență la spital. Masha a avut mari probleme de sănătate după sarcină: ”Sunt în stare de șoc”

Norocul ei, spune Masha, a fost că, odată ajunsă în spitalul din Turda, a dat peste un medic care i-a salvat viața în timp util, dar și că acest incident periculos nu a avut loc în trafic sau când se afla singură acasă.

”Un doctor exrem de bun mi-a făcut o ecoregrafie și un control și mi-a spus că nu am fost curățată cum trebuie. Dânsul mi-a spus direct în față că puteam să ajung în patru scânduri acasă. Marele nostru noroc și aici țin să punctez că Dumnezeu chiar există și am avut zile de la el, că nu s-a întâmplat pe autostradă sau când eram doar eu cu copilul acasă. Domnul doctor a vrut să mă interneze și să îmi facă chiuretaj, doar că am făcut atac de panică pentru că am rămas cu traume de la spitalul unde am născut”, a mai adăugat proaspăta mămică.

”Nu vă bagă în seamă decât dacă dați șpagă”

În urma celor întâmplate, după ce le-a povestit fanilor trauma sa, Masha spune că de vină pentru toate chinurile prin care a trecut la naștere, dar și după sunt cei care s-au ocupat de ea, de fapt, cei care nu s-au prea ocupat, conform spuselor brunetei. Și asta pentru că, subliniază ea, la momentul nașterii, partenera fostului concurent de la Kanal D nu avea o sumă mare de bani la ea.

”Nu vă bagă în seamă decât dacă dați șpagă. Eu am avut cu mine 250 de euro și m-au lăsat în dureri. Am cerut epidurală, nu mi s-a făcut. Am cerut calmante, nu mi s-au făcut calmante. Am fost cusută pe viu și am cerut să mi se facă anestezie și au refuzat”, a ținut să mai spună Masha.