Paul Stănescu, despre candidatura lui Ciolacu la prezidențiale. „Dacă a ezitat, asta nu înseamnă că nu are curaj”

Paul Stănescu, secretarul general al PSD, și-a continuat, marți, elogiile către liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, spunând că are „un IQ foarte ridicat” și o „inteligență peste media umană”. Stănescu a mai precizat și că ezitarea lui Ciolacu să-și anunțe oficial candidatura la alegerile prezidențiale nu denotă lipsă de „curaj”.

„Ciolacu are un IQ foarte ridicat, nu i l-am măsurat eu, dar are”

Paul Stănescu, secretarul general al PSD, s-a exprimat, marți, din nou în termeni admirativ față de premierul Marcel Ciolacu, liderul social-democraților. Paul Stănescu l-a mai elogiat pe Marcel Ciolacu, la începutul acestei luni, spunând, printre altele, că președintele PSD are o „inteligență peste medie”.

Marți, secretarul general al social-democraților a fost solicitat să facă precizări în legătură cu această afirmație. Strănescu a fost rugat să precizeze la ce s-a referit când a declarat că Ciolacu are o inteligență peste medie, adică peste media politicienilor din sau din ?

„La media, în general, media umană, că nu fac eu medie PSD. Media umană m-am referit Marcel Ciolacu are un IQ foarte ridicat. Nu i l-am măsurat eu, nu l-am măsurat eu, că nu mă pricep, dar are. Şi experienţă politică foarte multă”, a răspuns Paul Stănescu.

La 5 august, secretarul general al PSD enumera calitățile, numeroase în opinia sa, ale lui Marcel Ciolacu, evidențiind că este, structural, un „om bun”, fără tendințe de a face rău cuiva, cu o „inteligență peste medie”, și care, dacă va ajunge președintele României, va fi un președinte unificator pentru toți românii.

„Marcel Ciolacu are calităţi de premier şi am spus lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, poate o să vă spuneţi că sunt subiectiv, poate sunt subiectiv, dar eu asta cred. Are o inteligenţă peste medie. Marcel Ciolacu este structurat ca un om bun. Pe Marcel Ciolacu niciodată nu l-a văzut tentat să facă rău cuiva şi Marcel Ciolacu cred că va fi un preşedinte care va uni toţi românii”, declara Stănescu.

„L-aţi văzut că nu are curaj pe domnul Ciolacu?”

Secretarul general al PSD a mai spus și că Marcel Ciolacu ar trebui să rămână la conducerea partidului, chiar și în cazul unui eșec la alegerile prezidențiale din noiembrie. „Am discutat şi eu cu mulţi dintre colegii noştri după ce a discutat primul ministru, poate şi mai înainte am discutat cu ei. Cei mai mulţi colegi ai noştri, nu pot să spun dacă toţi, pentru că nu am vorbit cu toţi, vor ca candidatul nostru la prezidenţiale să fie domnul Ciolacu. Simplu!”, a spus Paul Stănescu.

Marcel Ciolacu nu și-a anunțat oficial candidatura pentru Cotroceni, dar Paul Stănescu a precizat că această atitudine ezitantă nu înseamnă o lipsă de „curaj” a premierului. „L-aţi văzut că nu are curaj pe domnul Ciolacu? Dacă a ezitat, asta nu înseamnă că nu are curaj. Nu l-am întrebat, o să-l întreb în weekendul ăsta dacă are curaj sau nu. Foarte sincer: nu am avut o discuţie cu domnul preşedinte, probabil că o să avem în zilele următoare”, a adăugat el.