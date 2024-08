Paul Stănescu: „Marcel Ciolacu va fi un preşedinte care va uni toţi românii”. Atac la adresa lui Nicolae Ciucă

Paul Stănescu, secretarul general al PSD, a declarat, luni, că liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, „are o inteligență peste medie”, „este structurat ca un om bun” și că „va fi un președinte care va uni toți românii”. Stănescu a avut și o replică la afirmațiile lui Nicolae Ciucă privind o guvernare de dreapta după alegerile prezidențiale și parlamentare.

„Marcel Ciolacu are toate şansele să fie preşedintele României”

Paul Stănescu, secretarul general al PSD, a declarat, luni, că își dorește un candidat social-democrat la alegerile prezidențiale și că are credința că Marcel Ciolacu – care nu și-a anunțat candidatura la Cotroceni – este cel mai bine plasat în cursa prezidențială.

ADVERTISEMENT

„Eu am spus ce-mi doresc eu. Ca membru de partid simplu, dar şi ca secretar general al Partidului Social Democrat, îmi doresc candidatul pentru funcţia prezidenţială să fie un membru al Partidului Social Democrat. Sigur că domnul Ciolacu este cel mai bun în toate studiile sociologice. Nu depinde doar de dânsul să se hotărască. Eu cred că Marcel Ciolacu are toate şansele să fie preşedintele României”, a declarat Paul Stănescu la sediul PSD.

Întâlnirea cu Geoană, „pură întâmplare”

Secretarul general al PSD a comentat și recentele imagini în care apar premierul Marcel Ciolacu și , la un eveniment privat, care au dat naștere la speculații privind un tandem Geoană președinte, susținut de social-democrați, și Ciolacu premier. „A fost o pură întâmplare întâlnirea dintre Marcel Ciolacu şi Mircea Geoană”, a spus Stănescu.

ADVERTISEMENT

Secretarul general al PSD a mai fost întrebat dacă Ciolacu ar avea calități de premier mai degrabă decât de președinte. „Nu, Marcel Ciolacu are calităţi de premier şi am spus lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, poate o să vă spuneţi că sunt subiectiv, poate sunt subiectiv, dar eu asta cred. Are o inteligenţă peste medie. Marcel Ciolacu este structurat ca un om bun. Pe Marcel Ciolacu niciodată nu l-a văzut tentat să facă rău cuiva şi Marcel Ciolacu cred că va fi un preşedinte care va uni toţi românii”, a răspuns Paul Stănescu.

Paul Stănescu a mai spus că este convins că Marcel Ciolacu va fi reales în fruntea partidului, la Congresul PSD din această lună, urmând ca el să decidă dacă va candida sau nu la alegerile prezidențiale.

ADVERTISEMENT

„La Congres se va candida printr-o moţiune. Eu cred că Marcel Ciolacu 100%, nu spun 99,9%, va fi ales preşedintele Partidului Social Democrat. Şi Marcel Ciolacu rămâne să decidă dumnealui dacă va candida sau nu va candida la funcţia prezidenţială. (…) Eu cred că soluţia pentru Partidul Social-Democrat este Marcel Ciolacu”, a spus Paul Stănescu.

„Guvernările de dreapta ne-au pus botnițe”

Secretarul general al PSD a comentat și declarațiile președintelui PNL, Nicolae Ciucă, cu privire la o „guvernare de dreapta dupa alegeri”. „Cel mai important lucru pe care l-a uitat domnul Ciucă este că a uitat să-i întrebe și pe românii și din interiorul granițelor țării, și din afara granițelor țării. Guvernări de dreapta am mai avut: Orban, Cîțu, ne-au ținut în casă, ne-au pus botnițe, deficitul bugetar a făcut explozie, a fost peste nouă, ne-am împrumutat fără număr cum spun unii”, a spus Stănescu.

ADVERTISEMENT

.„Dacă ne uităm foarte atent la ce se întâmpla astăzi, eu cred că, sunt convins, nu cred, că guvernul Marcel Ciolacu va fi unul dintre cele mai bune guverne pe care le-a avut România din 1990. Și am un singur argument, dacă vreți, investițiile care se vor finaliza în acest an. Deci pentru prima dată un guvern depășeste 100 de miliarde de lei investitii, ceea n-a fost niciodată și nu suntem guvern de dreapta”, a continuat el.

„Trebuie să ducem guvernarea până la capăt”

Întrebat dacă social-democrații au fost afectați de declarațiile președintelui , Paul Stănescu a răspuns: „E în campanie electorală domnul Ciucă. Sigur că nu ne-a cazut bine. În momentul în care suntem în coaliție și spui deja că vrei să ai o guvernare de dreapta, care a fost o nenorocire în țara asta și vorbim de istoria recenta a guvernărilor, nu vorbim de istoria mai lungă”.

Paul Stănescu a mai spus că „probabil” va exista o discuție în cadrul coaliției cu privire la acest subiect, după ce Nicolae Ciucă a declarat: „Atâta timp cât Partidul Național Liberal este deschis la dialog pentru a conveni asupra unui proiect comun de dreapta, intenția este de a implementa o guvernare de dreapta”.

„Vom sta de vorbă, probabil, dar domnul Ciucă e în campanie electorală. (…) Eu cred că aici lucrurile trebuie fie făcute foarte serioase şi trebuie să ducem această guvernare până la capăt. Asta e punctul meu de vedere şi cred că şi colegii mei sunt în asentimentul meu cu acest punct de vedere”, a spus Paul Stănescu.