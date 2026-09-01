Sport

Un influent parlamentar PSD a încălcat fără jenă legea la Rapid – U Craiova. Cum a fost surprins în tribunele stadionului din Giulești

Cine este parlamentarul PSD care a sfidat legea la meciul Rapid - Universitatea Craiova. Ce a făcut în tribunele stadionului din Giulești și cum a fost surprins
Catalin Oprea
01.09.2026 | 06:44
Un influent parlamentar PSD a incalcat fara jena legea la Rapid U Craiova Cum a fost surprins in tribunele stadionului din Giulesti
SPECIAL FANATIK
Parlamentarul PSD care a sfidat legea la Rapid - Universitatea Craiova. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Paul Stănescu (69 de ani), parlamentarul PSD, a sfidat legea cu ocazia meciului Rapid – Universitatea Craiova 1-1, disputat luni seară în Giulești în cadrul etapei cu numărul 7 din SuperLiga. Senatorul de Olt a urmărit partida de undeva din zona tribunei oficiale, alături de câțiva componenți ai delegației echipei din Bănie pentru acest meci.

Parlamentarul PSD Paul Stănescu a sfidat legea la meciul Rapid – Universitatea Craiova 1-1 și a fumat pe stadion

La un moment dat, el a fost surprins de fotoreporterul FANATIK prezent pe stadion în timp ce fuma, chestiune interzisă prin lege în astfel de zone ale arenelor de fotbal, în condițiile în care pe stadioane există spații special amenajate în acest scop, în spatele tribunelor. Stănescu a ignorat însă total această prevedere și a fumat, foarte relaxat, la tribuna oficială pe parcursul meciului. De asemenea, și bărbatul care a stat lângă el a făcut același lucru.

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Paul Stănescu Rapid Universitatea Craiova
Paul Stănescu fumând pe stadion în timpul meciului Rapid – Universitatea Craiova 1-1. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

 

Paul Stănescu Rapid Universitatea Craiova
Paul Stănescu în tribuna oficială din Giulești la meciul Rapid – Universitatea Craiova, alături de Silvian Cristescu. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik

Cine este Paul Stănescu și ce undă de șoc a generat recent în politica din România

Paul Stănescu este de mai mulți ani unul dintre cei mai importanți oameni din Partidul Social Democrat, fiind de altfel unul dintre cei mai vechi membri de la vârful acestei formațiuni. Din octombrie 2017 până în februarie 2019, a fost vicepremier în guvernele Tudose și Dăncilă. De asemenea, el a fost și ministru al Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Stănescu a fost la un moment dat și secretar general al PSD, iar în prezent este senator al acestui partid. Recent, el a surprins multă lume când a spus în spațiul public faptul că, în opinia sa, partidul său a greșit când a refuzat să intre la guvernare alături de AUR. De asemenea, la acel moment a apreciat și că Sorin Grindeanu ar trebui să fie următorul premier desemnat.

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„PSD a greșit când a zis că nu vrea cu AUR. Trebuie să avem Guvern. (n.r. Despre varianta Grindeanu premier) Da, pentru că PSD a câștigat alegerile. PSD a câștigat alegerile, e pe primul loc și ar trebui să fie, poate nu Sorin, poate nu vrea el, altcineva, un prim-ministru de la PSD”, a spus Stănescu, citat de ziare.com. 

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