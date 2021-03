Paul Vasile a luat primul cuțit de aur la Chefi la cuțite. Cum l-a uimit pe Sorin Bontea

Paul Vasile (27 de ani) este concurentul de la „Chefi la cuțite” care a reușit să ia primul cuțit de aur din sezonul 9. Sorin Bontea a rămas uimit de preparatul tânărului, care și-a descoperit această pasiune încă de la o vârstă foarte mică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tânărul din Cernica, județul Ilfov, i-a dat pe spate pe jurații de la Antena 1 mulțumită preparatului său inedit. Participantul a gătit în preselecții o rețetă de păstrăv poșat cu piure de conopidă și spumă de soc, care i-a adus recunoaștere.

Preparatul a ajuns imediat la inimile chefilor, cel mai plăcut impresionat fiind Sorin Bontea, care i-a oferit cuțitul de aur. Bucătarul a mărturisit că acest moment a avut loc chiar în ziua în care împlinea 26 de ani de căsnicie cu cea care i-a dăruit și doi copii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Paul Vasile l-a impresionat pe Sorin Bontea. A luat primul cuțit de aur de la Chefi la cuțite

„Primul cuțit de aur din sezonul nouă, Paul Vasile. Bravo! O farfurie foarte bună: păstrăv poșat cu piure de conopidă și spumă de soc. S-a nimerit să fie în ziua în care am aniversat și 26 de ani de căsnicie🍾”, a scris Sorin Bontea pe pagina sa de Instagram.

Paul Vasile a mărturisit că a început de jos cu artele culinare, la vârsta de 6 ani descoperind că-l pasionează acest lucru foarte mult. Ulterior, a urmat cursurile unei școli de bucătari, dar parcursul său profesional nu a fost unul deloc ușor.

ADVERTISEMENT

La vârsta de 23 de ani a avut oportunitatea de a pleca în Londra, unde a stat un an și jumătate și a lucrat în mai multe restaurante în care a învățat foarte multe despre bucătărie. Paul Vasile a exersat enorm, în cele din urmă concentrându-se mai mult pe partea de deserturi.

„Cred că de la 6 ani am început să cochetez cu bucătăria. Am început să fac școala pentru bucătari pentru că asta e pasiunea mea și am zis că trebuie să-mi urmez acest vis.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă eram la practică nu ratam niciun curs, am mers în fiecare zi. Am prins sărbătorile de Crăciun și m-am dus la practică să învăț.

Imediat după ce am terminat cursurile m-am angajat la un restaurant în București, eram ajutor de ajutor de bucătar pentru că eram la început de tot și aveam salariul foarte mic”, a declarat concurentul de la Chefi la cuțite.

ADVERTISEMENT