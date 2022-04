Paula Badosa, adversara Simonei Halep, noua Sharapova din tenis. E una dintre cele mai sexy jucătoare. A vrut să se facă model. Foto

Simona Halep o va întâlni în turul doi la turneul Mutua Madrid Open, pe senzația Spaniei din tenis, frumoasa , numărul doi mondial.

Paula Badosa, noul sex-simbol din tenisul mondial

În vârstă de 24 de ani, Paula Badosa se află în cel mai bun moment din carieră și se bate cu Iga Swiatek pentru supremația în tenisul mondial, însă punctează puternic și la capitolul frumusețe.

Comparația cu Maria Sharapova nu i-a făcut însă deloc bine Paulei Badosa, care a trecut prin momente extrem de dificile și a vrut să renunțe la tenis: „Toată lumea spunea ca Paula va deveni Sharapova a Spaniei, iar acest lucru a fost teribil deoarece Badosa s-a confruntat cu o presiune teribilă. A venit la mine și mi-a spus că tenisul nu o mai face fericită.

Nici nu mai dorea să se gândească la cariera ei. Plângea ore în șir și îi era teamă de viitor. A fost o depresie adevarată în care sportivii sunt introduși de alți oameni. Acum totul s-a schimbat, este mai bine”, a spus Javi Budo, antrenorul Paulei Badosa.

Paula Badosa i-a înnebunit pe cei peste 500.000 de urmăritori de pe Instagram cu pozele sale sexy

Paula Badosa are 555.000 de fani pe pagina ei oficială de Instagram și adoră să îi țină la curent pe următorii ei, însă jucătoarea din Spania are un iubit, Juan Betancourt, iar cei doi formează un cuplu perfect.

Juan s-a născut în Cuba și a apărut pe coperta multor reviste din lumea întreagă: GQ Brazil, Elle Man Vietnam sau GQ Espana. Iubitul Paulei Badosa este actor și poate fi urmărit într-un serial de pe Netflix: „Legile Temodinamicii”. Juan Betancourt și Paula Badosa sunt împreună din 2021.

Paula Badosa a vrut inițial să urmeze o carieră de model

Paula Badosa s-a născut într-o familie de iubitori de modă, în Manhattan, New York, iar la vârsta de șapte ani s-a mutat în Spania.

Noua Maria Sharapova a tenisului nici nu se gândea că va deveni una dintre cele mai promițătoare jucătoare din circuitul WTA și visul ei era să devină model, mai ales că este foarte înaltă: 1,80 metri.

A renunțat la cariera de modelling când a realizat potențialul uriaș pe care îl are în tenis, iar până în acest moment a câștigat peste patru milioane de dolari din tenis și trei turnee.

Cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam este calificarea în sferturile de finală la Roland Garros în 2021 și a făcut pasul la profesionism în 2015.

Ce spune Simona Halep despre meciul cu Paula Badosa

Simona Halep e relaxată înainte de meciul cu Paula Badosa, dar în același timp concentrată pe ceea ce are de făcut pentru a se califica în optimi la Madrid, unul din turneele ei preferate: „Un meci greu, un challenge destul de puternic, dar nu am niciun fel de așteptare, vreau doar să mă bucur de meci, să pun în practică ceea ce ne dorim, împreună cu Patrick, să cred că am șansa mea pentru că știu cum este să fii acolo, în top. Bineînțeles, are o încredere foarte mare acum, joacă probabil cel mai bun tenis al ei, dar e un duel bun și sper să joc bine”, a declarat numărul 21 WTA potrivit .

Ce spune CTP despre meciul dintre Paula Badosa și Simona Halep

Cristian Tudor Popescu a analizat , duelul dintre Simona Halep și Paula Badosa și consideră că acest meci va arăta foarte clar nivelul la care se află numărul 21 mondial în acest moment.

Deși se joacă în Spania, CTP e de părere că acest lucru e un avantaj pentru Simona Halep, care se simte ca acasă la turneul de la Madrid, unde a mai câștigat de două ori (2016, 2017): „Mai este însă un detaliu important. Faptul că se joacă la Madrid, unde Simona se simte foarte bine pe această arenă și alături de publicul madrilen. Asta o ajută.

Una peste alta, e bine că Simona a câștigat. Aștept însă un test adevărat pentru Simona, care s-ar putea să fie meciul cu Paula Badosa, un adversar întradevăr de mare calibru. Acolo vom vedea cam la ce nivel este acum Simona. Paula Badosa este întradevăr un adversar foarte puternic”, a declarat CTP în exclusivitate pentru site-ul nostru.