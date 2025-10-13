Paula Badosa, în ipostaze ”interzise” alături de sora sa minoră. Cum au fost surprinse cele două

Paula Badosa a avut un an dificil, însă pare că încearcă să își ocupe timpul cu alte activități. Recent, ea a fost surprinsă alături de sora sa minoră, Jana. Iar imaginile au fost unele complet neașteptate.

ADVERTISEMENT

Paula Badosa, imagini neașteptate cu sora sa minoră, Jana

Problemele pentru Paula Badosa au început în 2023, primăvara. La acel moment, sportiva, în vârstă de doar 27 de ani, a suferit o fractură de stres în segmentul spinal L4-LG.

Iar deși credea că problema a rezolvat-o ulterior, iată că anul acesta, . Aceasta a mai suferit o altă accidentare, drept urmare, a fost nevoită să stea deoparte.

ADVERTISEMENT

Între timp însă, aceasta profită de plăcerile vieții. Într-un clip video postat recent, Paula Badosa și sora ei, Jana, în vârstă de doar 16 ani, au fost surprinse dansând lasciv. Și ținutele purtate de cele două au fost unele interesante.

Ce relație au cele două surori, de fapt

De altfel clipul video a adunat o mulțime de reacții. Pentru cele două însă nu a contat deloc. Menționăm faptul că ambele surori sunt cât se poate de apropiate, iar la un moment dat sportiva a și vorbit despre acest subiect.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Aceasta dezvăluia că se simte responsabilă pentru sora ei, care e mai mică cu 10 ani. Astfel, în unele momente se simte ca o mamă pentru ea. „Sunt sora ei mai mare, dar, în același timp, mereu m-am simțit ca o a doua mamă pentru ea,” a declarat Paula Badosa, conform Essentially Sports.

ADVERTISEMENT

De altfel sportiva a depus eforturi uriașe pentru sora ei. Aceasta a ajutat-o pe Jana să se mute în SUA, astfel încât să învețe limba engleză și să poată să studieze așa cum își dorește.

Momente dificile pentru Paula Badosa

Amintim faptul că Paula Badosa a bifat 18 victorii și 13 înfrângeri în 2025. Aceasta speră însă ca la un moment dat să poată să câștige un turneu de mare Slam, în ciuda problemelor sale.

ADVERTISEMENT

La începutul anului, sportiva dezvăluia că Aceasta se confrunta cu dureri și se temea că nu va putea să revină în sport. Mai mult de atât, în unele clipe a luat în calcul inclusiv o posibilă retragere.

„După turneul de acasă de la Madrid a fost foarte greu pentru mine. Un amestec de dureri de spate, mintale și toate celelalte. În acel moment mă gândeam că poate nu sunt făcută pentru a mă întoarce din nou.

Da, m-am îndoit foarte mult. Am fost foarte aproape de retragere, pentru că nu mă vedeam la nivel de top. Spatele nu răspundea bine. Nu am găsit soluții. Dar am vrut să rămână o ultimă încercare, o ultimă șansă de a termina anul și să vedem cum va fi”, povestea aceasta la începutul lui 2025.