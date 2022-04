Paula Badosa, laude pentru Simona Halep după înfrângere: “De asta este o stea a acestui sport!”

Simona Halep a jucat la cel mai înalt nivel în turul doi de la WTA Madrid. Românca a învins-o clar pe favorita doi a competiţiei, . Simo a avut şi o perioadă de joc cu 9 game-uri avans.

Paula Badosa, laude pentru Simona Halep după înfrângere: “Cred că ea a jucat perfect.Presiunea a fost mare pentru mine”

La finalul confruntării, Paula Badosa a avut numai cuvinte de laudă pentru Simona Halep, recunoscând superioritatea româncei în această confruntare, în care spune că presiunea de pe umerii ei a fost uriaşă:

ADVERTISEMENT

„Cred că ea a jucat perfect.Presiunea a fost mare pentru mine. Unele turnee cântăresc cât cinci, iar acesta a fost unul dintre ele.

“Nu rămâne decât să o aplaudăm, de aceea este o stea a acestui sport”

Meciul a fost cum l-ați văzut, un nivel al ei foarte bun, este meritul ei, iar eu mediocră. Mi-a lipsit totul, de aceea am câștigat doar patru game-uri, ea a jucat foarte, foarte bine, a fost rapidă, a servit bine, în momentele importante mingea a picat în terenul ei, nu rămâne decât să o aplaudăm, de aceea este o stea a acestui sport.

ADVERTISEMENT

E posibil, ea s-a descurcat mai bine, nu vedeam cum și pe unde pot să o pun în dificultate, s-a simțit foarte comodă, a s-a hrănit din forța loviturilor mele și i-a ieșit totul. A fost mai rapidă, i-a ieșit tot”, a spus Paula Badosa la finalul meciului cu Halep.

Halep: “Este o plăcere și o onoare să îl am pe Patrick în boxa mea, ca antrenor”

a fost mulţumită de jocul pe care l-a etalat şi i-a mulţumit noului antrenor Patrick Mouratoglou, spunând că este o onoare să fie alături de ea:

ADVERTISEMENT

“Mă simt bine, cred că am făcut un meci foarte bun. Ea este o jucătoare foarte bună, este locul 2 în lume. Mă simt excelent aici, îmi place arena, am susținerea clubului. Le mulțumesc. Este o plăcere și o onoare să îl am pe Patrick în boxa mea, ca antrenor.

Lucrăm din greu și vreau să devin mai bună de la meci la meci. Nu mă consider favorită, mă concentrez doar pe următorul meci și vom vedea”, a spus Halep.

ADVERTISEMENT

În următoarea confruntare, Simona Halep va evolua împotriva învingătoarei din meciul Cori Gauff – Yulia Putintseva. Atât cu Gauff, cât şi cu Putintseva, Halep are 2-0 la meciurile directe.