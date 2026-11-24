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Cucerită de Iași, Paula Badosa a anunțat că se întoarce în România. Frumoasa tenismenă spaniolă va vedea un alt oraș important din țara noastră. A doua vizită o aduce în Cluj-Napoca, la începutul anului următor.

Paula Badosa, pentru a doua oară în România

Paula Badosa (29 ani) muncește din greu pentru a-și relansa cariera spre culmile atinse în trecut. Fostul număr 2 mondial a trecut prin transformări majore în ultimii ani, dar este pregătită să dea totul pentru a urca în clasamentul WTA. Tenismena a fost greu încercată de .

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A ajuns pe mâinile medicilor după ce a jucat finala competiției WTA 250 din Iași. Din păcate, a abandonat meciul în favoarea egiptencei Mayar Sherif, la scorul de 6-4, 4-0, în urma durerilor cronice de la nivelul spatelui. Acestea erau cauzate de o hernie de disc lombară pe care sportiva a rezolvat-o în cele din urmă.

După se pare că a prins drag de meleagurile românești. Vedeta spaniolă este prima jucătoare confirmată la Transylvania Open 2027. Turneul WTA 250 se va desfășura la Cluj-Napoca, ceea ce înseamnă că frumoasa iberică va avea posibilitatea să descopere obiectivele turistice din municipiu.

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„Salut tuturor, Paula Badosa, aici. Sunt super încântată să anunț că voi juca la Transylvania Open 2027. Va fi prima dată când voi juca acolo. Abia aștept să joc în fața voastră în Arena BT și să îi întâlnesc pe toții fani din Cluj. Ne vedem curând!”, a transmis blondina, într-un comunicat lansat de reprezentanții Transylvania Open. Jucătoarea de tenis, câștigătoare a patru titluri WTA și desemnată Comeback Player of the Year în 2024, este extrem de încântată de programul pentru anul următor. Tenismena va evolua pentru prima oară la turneul din Cluj-Napoca, care va avea loc în perioada 30 ianuarie – 6 februarie 2027, la BTarena.

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Cele mai importante momente din cariera Paulei Badosa

„Ne bucurăm că Paula Badosa a ales să joace la Transylvania Open. Este o jucătoare cu o carieră impresionantă, care a demonstrat nu doar că poate ajunge în vârful tenisului mondial, ci și că are puterea să revină după perioade dificile. Cred că publicul de la Cluj o va primi cu mult entuziasm și abia așteptăm să o vedem pe teren. Pentru noi, fiecare ediție este o ocazie de a aduce în fața fanii tenisului din România jucătoare valoroase și de a construi o experiență cât mai frumoasă în jurul tenisului”, a spus directorul Transylvania Open, Patrick Ciorcilă.

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Blondina e una dintre cele mai cunoscute jucătoare din lume. Superba tenismenă are un CV impresionant. A atins cea mai înaltă poziție în clasamentul mondial în aprilie 2022, când a ajuns până pe poziția a doua. Titlul de la Indian Wells din 2021 este o altă performanță care se găsește în palmaresul sportivei.

Printre trofeele cucerite se mai numără și cele de la Belgrad (2021), Sydney (2022) și Washington (2024). Din păcate, în anul 2023 a fost obligată să încheie prematur anul competițional din cauza unei accidentări serioase la spate. A revenit în tenismul feminin un an mai târziu, când a terminat pe locul 12 mondial.

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Pe parcursul anului precedent Paula Badosa a urcat până în Top 10 datorită faptului că a ajuns în semifinalele Australian Open. Aceasta este, de fapt, cea mai bună performanță a sa într-un turneu de Grand Slam. Anul acesta frumoasa blondină și-a adăugat în palmares titlul WTA 125 de la Bastad, Suedia.