Sport

Paula Badosa și-a îngrijorat admiratorii după ce a apărut pe patul de spital. Ce a pățit sportiva

Imaginile cu care Paula Badosa i-a șocat pe cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. S-a pozat într-o unitate medicală pentru o operație pe care a tot amânat-o.
Alexa Serdan
07.08.2026 | 18:08
Paula Badosa sia ingrijorat admiratorii dupa ce a aparut pe patul de spital Ce a patit sportiva
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De ce a ajuns Paula Badosa în spital. Sursa foto: Instagram.com
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La mai puțin de o lună de la ultimul turneu la care a luat parte Paula Badosa și-a îngrijorat admiratorii. Sportiva originară din Spania a făcut o recapitulare a vieții sale din ultima vreme, apărând în câteva fotografii pe patul de spital.

Problema medicală de care suferă Paula Badosa

Paula Badosa (28 ani) a fost concurentă la WTA Iași, unde a venit cu speranțe mari. A fost surprinsă pe străzile din oraș înainte de competiție, după ce anterior discutase despre viața personală. Vedeta a trecut prin numeroase accidentări, o depresie severă și o despărțire urâtă care și-a pus serios amprenta asupra sa.

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În ceea ce privește separarea de tenismenul Stefanos Tsitsipas, sportiva a descris relația amoroasă drept una toxică. Jucătoarea de tenis din Spania a primit multă empatie de la fanii din lumea întreagă. Din păcate, în urmă cu puțin a reușit să stârnească îngrijorare în rândul acestora. A publicat o serie de imagini. Unele au fost realizate într-o unitate medicală.

„Doar o mică actualizare a vieții”, a notat blondina, pe Instagram, în dreptul fotografiilor în care apare în spital. Jucătoarea a primit numeroase reacții după aceste poze. S-a simțit nevoită să ofere explicații despre procedura medicală suferită, majoritatea știind că se confruntă cu o hernie de disc lombară cronică.

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Această afecțiune a determinat-o în repetate rânduri să se retragă de pe teren. Cu toate acestea, tenismena a reușit să gestioneze problema prin tratamente conservatoare, infiltrații și pauze de recuperare. O perioadă lungă a evitat intervenția chirurgicală, dar se pare că Paula Badosa nu a mai avut de ales de această dată.

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Paula Badosa: ”Ne vedem foarte curând în SUA”

Cunoscuta jucătoare de tenis a revenit ulterior în spațiul online cu o declarație, dar nu a oferit multe detalii. Momentan, nu se știe dacă a rezolvat această neplăcere sau este vorba de altceva. În schimb, Paula Badosa a dat de înțeles că operația a avut loc în urmă cu ceva vreme. În prezent, a revenit la antrenamente, urmând să intre pe teren cât mai curând.

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Tenismena va juca în cadrul turneul feminin din Statele Unite ale Americii. Mai exact, în luna august se desfășoară cea de-a 98-a ediție a competiției Cincinnati Open. Aceasta are loc în perioada 13 – 23 august 2026 în Mason, Ohio. Locația se află la o distanță de aproximativ 35 de kilometri de centrul orașului Cincinnati.

„Bună tuturor. Dacă vă întrebați de pozele de ieri, a trebuit să trec printr-o mică procedură pe care o amânam de ceva timp, și trebuia să iau o scurtă pauză pentru a-mi reveni corespunzător. Mă bucur să spun că m-am întors la antrenamente și abia aștept să concurez din nou. Ne vedem foarte curând în SUA”, a adăugat Paula Badosa, la secțiunea Stories.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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