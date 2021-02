Paula Chirilă, din nou pe mâna medicilor. În ce stare de află colega lui Dan Capatos

Paula Chirilă a ajuns din nou pe mâna medicilor din cauza unor probleme de sănătate care nu îi dau pace. Colega de platou a lui Dan Capatos a suferit o criză renală, după cum a anunțat prezentatorul emisiunii „Xtra Night Show”.

Nu este pentru prima dată când vedeta de televiziune ajunge la spital anul acesta. La sfârșitul lunii ianuarie, Paula Chirilă a fost luată cu Ambulanța direct de la emisiune, după ce s-a simțit foarte rău.

Blondina a fost diagnosticată recent cu dispepsie ulceroasă, o afecțiune cauzată de tratamentul cu medicamente anti-inflamatorii. Paula Chirilă urma acest tratament din cauza herniei de disc cu care se confruntă de câteva luni.

Paula Chirilă a ajuns din nou la spital din cauza unei crize renale destul de grave. Dan Capatos este cel care a făcut anunțul despre colega lui din platou, care a lipsit seara trecută de pe micile ecrane. Vedeta are și alte probleme de sănătate și au trecut doar trei săptămâni de la ultima vizită la spital.

„Paula a avut o criză renală infernală și a fost luată de urgență cu ambulanța. E la spitalul Militar. A eliminat o piatră chiar la noi în redacție”, a transmis prezentatorul de la Antena Stars în ediția de aseară a emisiunii „Xtra Night Show”.

La scurt timp, moderatorul TV i-a informat pe telespectatori că blondina se simte mai bine și că nu sunt motive de îngrijorare: „Se îmbunăntățește situația, se simte puțin mai bine”.

Paula Chirilă a postat aseară o imagine de pe patul de spital, în care le arată fanilor că are o branulă în mână. „Here we go again (n.r. O luăm de la capăt)”, a scris aceasta.

De ce boală suferă Paula Chirilă

Luna trecută, Paula Chirilă a fost luată cu Ambulanța direct din platoul emisiunii de la Antena Stars. Vedeta a fost diagnosticată cu dispepsie ulceroasă, o boală cauzată de tratamentul exagerat cu anti-inflamatorii pentru hernia de disc cu care se confruntă de o perioadă. Vedeta avea dureri mari și era nevoită să apeleze la un astfel de tratament.

„Am stat pana pe la 4 dimineața. Am stat în perfuzii, sub observații. E un început de ulcer. Dispepsie ulceroasă se numește, trebuie să țin regim. Am luat tot felul de pastile pentru durerile cauzate de hernia de disc. Mi s-a spus să nu mai fac așa ceva”, a mărturisit Paula Chirilă în cadrul emisiunii XNS, la momentul respectiv.

Hernia de disc a fost provocată din cauza greutăților pe care le-a ridicat de una singură atunci când și-a renovat casa. Colega lui Dan Capatos a mutat singură mobila din casă și a ajuns în situația în care nu se mai putea mișca.

„Îmi beam cafeaua dimineața și m-a tăiat ceva pe la șale. Am stat nemișcată două ore, în aceeași poziție, pentru că nu mă puteam mișca. Nu puteam să mă întind să iau telefonul. Am vorbit cu medici la telefon, mi-au spus ce am. S-au tasat niște chestii.

A prins un pachet de nervi și atât a fost. A fost foarte urât. Nu puteam respira, nu puteam mânca, nu puteam dormi, nu puteam să mă mișc de pe o parte pe alta, a fost absolut sinistru”, a mai spus vedeta.